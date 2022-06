Idén először holtverseny alakult ki a legbefolyásosabb médiaipari szereplők listájának élén: Vaszily Miklós, a TV2 igazgatósági elnöke utolérte Vidus Gabriellát, az RTL Klub vezérigazgatóját, így ketten vezetik a Marketing&Média kommunikációs szaklap rangsorát.

Az idei listára összesen 17 hölgy került be, ami a rangsor történetében rekordnak számít. Általános tendencia, hogy ma már minden médiavállalat erős online lábat is épít, miközben az internetes reklámköltésekből egyre nagyobb szeletet harapnak ki a globális szereplők.

A 2022-es listán is a médiavállalatoknál dolgozók szerepeltek a legtöbben (39 százalék), arányuk ugyanakkor évről-évre csökken, miközben a média- és reklámügynökségek szereplői közül egyre többen válnak befolyásossá. Ehhez kapcsolódik, hogy a médiavállalatokat egyre kevésbé lehetett egyértelműen besorolni az online-offline kategóriákba. A növekvő digitalizációs nyomás mindenkit a világhálóra kényszerített, és mára már a nyomtatott lapok, valamint a lineáris tévék is gőzerővel működtetnek online portálokat vagy éppen streaming felületeket.

A listán Vaszilyt és Vidust idén is Guttengéber Csaba, az Atmedia csoport első embere, míg a triót a tavalyi évhez hasonlóan Gulyás János, a Wavemaker Hungary ügyvezetője, a Magyar Reklámszövetség elnöke követi, mögötte pedig Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonos-vezérigazgatója végzett negyedikként. Az elmúlt esztendőben Balásy Gyula, a Lounge Group tulajdonos- ügyvezetője volt az ötödik, Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója pedig a hatodik helyezett, és ezt megismételték idén is. 2022-ben is bejutott a top 10-be Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója, aki két helyet javítva hetedik lett. Somlói Zsolt, a Mindshare ügyvezetője nyolcadikként végzett, ő korábban már többször is bejutott az első tízbe. Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője szintén évek óta a rangsor elején helyezkedik el, így nem annyira meglepő, hogy most övé lett a kilencedik hely. Dudás Gergely, az RTL Magyarország kereskedelmi igazgatója és az R-Time ügyvezetője első alkalommal került az első tíz közé, mégpedig tizedikként.

(Vaszily Miklós 50 százalékos tulajdonosa a Napi.hu-t is birtokló Indamedia-csoportnak.)