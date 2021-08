Beindulhat az áremelkedés a lisztpiacon, és nem látni a végét!

Az átlaghozam alulról súrolja a 6 tonnát, körülbelül 4,9–5 millió tonna kenyérgabonát takarítottak be ebben az évben – ennek mintegy 80 százaléka étkezési minőségű. Most nem volt gombafertőzés, nem volt toxintermelődés. E tekintetben a 2021-es aratás páratlan a maga nemében. Miközben őszi búzából példátlanul kis területről végül is nagy termést sikerült elérni, a malmok szorult helyzetbe kerültek - írja a magro.hu.