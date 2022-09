Miután a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) a jogszabály szerint járó kifizetések elmaradása miatt az általa képviselt 600 hazai „márkátlan” vagy „fehér” benzinkutat augusztus 19-20-án bezárásra kérte, az Agrárminisztérium megígérte, hogy 19-én megnyílik az állami Ifka Kft. honlapján az igénylőfelület. Miután ez megtörtént és be is adhattuk kéréseinket, tagságunkra bíztuk, bezárnak-e, amit 200-250 kút megtett. Bár a kifizetések e héten részben elindultak, míg kúthálózatonként kezdetben 2,3 millió euró támogatás járt, azóta ez 400 ezer, majd 200 ezer euróra csökkent - mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke a Népszavának. Véleménye szerint a kis kutak helyzete változatlanul elkeserítő.

Az egyaránt 480 forinton korlátozott beszerzési és eladási áron a Mol Nyrt. kiskereskedelmi ága és a többi színes kútlánc is veszít, ám egyéb tevékenységeik nyomán bőven kihúzhatják ezt a nehéz időszakot annak fejében, hogy a kis kutak kivéreztetése révén megszerzik a piac harmadát, illetve kútszám szerint felét. Nekünk nincsenek tartalékaink, az egységeink zöme az Ifka-támogatás mellett is a csőd szélén tántorog - mondta Egri.

Ma már a százat is elérheti azoknak a kis kutaknak a száma, amelyek a hét második felében egyszerűen kifogynak a 95-ösből vagy a dízelből.

Ha egyszer megszűnik az ársapka és visszaáll az eredeti árverseny, hatalmas munka lesz az átpártolt ügyfelek visszacsábítása.

A súlyos üzemanyaghiány még 2-3 hétig fennállhat. Utána visszatérhet a piacra az OMV – egy baleset miatt tavasz óta álló - schwechati finomítója és a Mol százhalombattai karbantartása is befejeződhet - tette hozzá az FBSZ elnöke, aki nem tartja kizártnak, hogy októbertől a piaci üzemanyagárak is becsúszhatnak 480 forint alá, gazdasági alapon is megteremtve a kivezetés – Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter által szintén megpendített – lehetőségét.

Egri Gábor szerint eddig néhány tucat kútüzemeltető húzta le végleg a rolót. Bár a novemberi szabályok alapján ezek üzemeltetését a Molnak át kellett volna vennie, ilyen azóta sem történt. Ez azonban nem meglepő, mivel egy üzemeltetőváltás számtalan engedély újbóli beszerzését igényli, aminek a részletszabályai azonban máig nem ismertek.