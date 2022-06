A jogszabály nem adott elég időt az új számlázásra való átállásra, pedig a váltáshoz jelentős informatikai fejlesztésre volt szükség. Előzőleg ugyanis csak a nagy nyomású töltőpisztolyoknál kellett megoldani, hogy hol 480 forintos, hol annál jóval drágább gázolajat lehessen velük vételezni, most viszont minden kútoszlop minden normál terméket adó pisztolyánál lehetővé kellett tenni a kétfajta ár alkalmazását az azonos termék esetében - írja a napilap.

Ha esetleg perek indulnának a kettős árazás miatt, akkor egy nagy lánc ezt könnyen túléli – esetleg az államot is bevonja az eljárásba vagy kártérítést követel –, de egy kis fehér kút könnyen bele is bukhat.

Forgalmit kérek!

Egy másik probléma, hogy a töltőállomások üzemeltetőinek nincs hatósági jogkörük, így eszközük sem arra, hogy az autósokkal igazoltassák magyar állampolgárságukat.

Igazolás híján viszont a jogszabály szerint csak piaci árú üzemanyagot adhatnak el, ám az ilyen helyzetek a valóságban nemegyszer vitákhoz, rendőrök hívásáig fajuló atrocitásokhoz vezetnek. Jellemzően a magyar rendszámot elegendőnek tartják.

A kannák és rendszám nélküli kisgépek töltése továbbra is kérdéseket vet fel.

Kavart némi vihart az a bel- és a külföldi sajtóban is megjelent hír is, hogy viszonossági alapon a szerb és a szlovén állampolgárok továbbra is átjöhetnek tankolni – és jöttek is. Csakhogy az erre vonatkozó rendelet még nem jelent meg, így nem jár nekik a 480 forintos üzemanyag, ők azonban meg vannak győződve arról, hogy a kutasok becsapják őket.