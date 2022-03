Nagyon sok tényező vezetett oda, hogy a múlt héten kígyózó sorokat lássunk a kutaknál. A kereslet növekedését az okozta elsősorban, hogy Európában nagyon magasak az üzemanyagárak, ami megnövelte az üzemanyag-turizmust.

Az is hozzájárult a káoszhoz, hogy a magyarországi kutak 30 százalékát kiszolgáló nagykereskedők vagy korlátozták vagy be is szüntették tevékenységüket.

A kormány múlt csütörtökön bejelentett intézkedéseivel kapcsoltban - amely között szerepel, hogy bizonyos tehergépkocsik csak a nagynyomású kútoszlopoknál vásárolhatnak piaci áron gázolajat - Bujdos Eszter azt mondta, hogy

sok fuvarozó egészen biztosan árat emel majd, hiszen egyik napról a másikra 200 forinttal drágábban jut gázolajhoz, ez pedig beépül majd más termékek árába is.

A szakértő szerint az is probléma lehet, hogy nagynyomású kútoszlopok a kutak mintegy ötödénél érhetők el. Ez egy kukásautó számára gond lehet, hiszen a jelenleg is élő rendelet őket sem sorolja a kivételek közé.

Mindenkinek tudomásul kellene vennie, hogy nem vagyunk burokba zárva, emelkednek az energiaárak. Most is 700 forintba kellene kerülnie egy liter gázolajnak és 630-ba a benzinnek.

Május 15-ig lesznek még bezáró kutak, az autósok pedig azzal találkozhatnak, hogy nem tudják majd teletankolni az autót.