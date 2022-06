Egy osztrák nonprofit szervezet új vasfüggönyről beszél az alapüzemanyagok magyarországi ársapkája és a külföldi autósok vásárlási korlátozásai kapcsán. A szervezet Népszavának nyilatkozó vezetője szerint „olyan magyar állampolgárok is kértek tőlünk segítséget, akik Ausztriában dolgoznak, és osztrák rendszámú autóval közlekednek.

Az osztrák autósok érdekképviseleti szervezete, a Cobin Claims ügyvezetője, Oliver Jaindl azt mondta a lapnak, hogy „az Európai Unió rendelkezései megtiltják, hogy a polgáraikat bármilyen formában megkülönböztessék egymástól, a magyar benzinár-rendelkezés ezért minden kétséget kizáróan EU-jogot sért, ha perelünk, akkor nem igazán lehet kérdéses a végeredmény”.

Korábban amúgy a horvát kormányfő, Andrej Plenković is hasonló tartalmú kifogásait közölte is Orbán Viktorral. Mellette az osztrák autóklubok is megfogalmazták aggályaikat a kettős benzinárról és ugyancsak arra céloztak, hogy uniós jogot sért a budapesti kormány.

Vizsgálódik az európai fogyasztóvédelmi szervezet is, de egyelőre sem ők, sem az Európai Bizottság nem tudja, hogy a külföldiekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés sérti-e a fogyasztóvédelmi elveket.

A Cobin Claims arra bíztatja az autósokat, hogy őrizzék meg a tankolásnál kapott blokkot, mert ezek bizonyítékok lehetnek egy esetleges perben a jogsértésre. Jaindl szerint ha az összegzett veszteség eléri a 100 ezer eurót, bírósághoz fordulnak. Sőt, próbaperrel már korábban is próbálkozhatnak. A szervezetnek az a célja, hogy minden autós kapja vissza azt az összeget, amennyivel többet fizetett a kutakon a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezőknél.

Úgy kalkulálnak – tapasztalataik alapján -, hogy a külföldiek egy-egy tankolás során euróban már két számjegyű összeggel fizetnek többet a magyaroknál az itteni kutakon.

A lapnak a Transparency International Magyarország jogi szakértője azt mondta, ha perelnek az osztrákok, egész biztosan nyernek, mert ez a gyakorlat uniós alapjogokat sért. Szerinte az Európai Bizottságnak kellene kötelezettségszegési eljárást indítania Magyarország ellen a kettős díjszabás miatt.