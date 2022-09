Az üzemanyagárstop bevezetése óta téma, hogy a magyarországi helyzet - bár minden kútnak fáj - leginkább a kis, vidéki, hálózaton kívüli (úgynevezett fehér) egységeket hozza nehéz helyzetbe.

A kisebb forgalmú kutak jellemzően évi 500 ezer és egymillió liter közötti üzemanyagot adnak el, míg a nagyobbak forgalma eléri a 6-8 millió litert évente - írja a szakportál.

Mennyire bölcs döntés már az a kormánytól, hogy nulla forintból tartsák fenn a vállalkozásaikat a családok, nulla forintból fizessék az alkalmazottaikat, nulla forintból fizessék a sokszorosára emelkedett villanyszámlát” – sorolja a Vezessnek.

- mondja Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének alelnöke.

60 milliárdos mínusz



Szerinte, ha a kormány számításai igazak és napi egymilliárd forint a kutak vesztesége, akkor a kis benzinkutakra eddig 60 milliárd forint jut, ami úgy jön ki, hogy az egymilliárd forint/napnak a 30 százaléka szorozva a napok számával.

A kormány ugyan ígért egy literenkénti 20 forintos támogatást a kis kutaknak, de sokan ezt a pénzt még nem kapták meg. Márpedig aki ezt igényelte, az azt is vállalta többek között, hogy továbbra is működteti a töltőállomását a veszteségei ellenére is.

Mennyi kút zárt be?



Gépész szerint “tucatokban” mérhető, de - mint mondja - nem így pontos a kérdés, hanem inkább így: vajon jelenleg mennyi benzinkút “kényszernyitvatartott” országosan? Ez alatt azokat a kutakat érti, amelyeken “öt litert lehet tankolni maximum, vagy legfeljebb kétezer forintért, éppen csak annyit, amennyivel el lehet autózni a következő kútig”

A túlélés egyik esélye a kisebb rezsiköltség, hosszabb távon a túlélés záloga az automatizáció lehet

- ezt már Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője mondja.

A mosdókban csak hideg víz lesz, vagy teljesen be is zárják a WC-ket,

leveszik a kültéri világítást,

csoki- és kávéárusítás helyett csak automata lesz

eltűnik a személyzet

és a kútoszlopok is automaták lesznek

- sorolja a szakember a lehetséges változásokat, amelyekkel energiát és más költségeket lehet megspórolni.