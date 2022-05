„Megérkezett a múlt havi villanyszámla. A korábbi 210 ezer forint helyett 465 ezret kell befizetnem, miközben a kút nem termel nyereséget” – mondta a Szabad Európának egy Heves megyei benzinkutas. A családi vállalkozó elmondta, hogy cégként rájuk nem vonatkoznak a rezsiszabályok, ő kénytelen a piaci árat fizetni az áramért, ami több mint a duplájára emelkedett.

Elmondása szerint elfogytak a tartalékaik, már jó ideje tíz litereznek, vagyis egy autóba legfeljebb tíz litert lehet tankolni. „Az autósok emiatt hőbörögnek, kimegyek és leállítom őket, aztán bejön a boltba, és azért panaszkodik, hogy milyen drága. Nagyon elegem van már ebből az egészből” – tette hozzá, miután kénytelen volt emelni az árakat a shopban az említett költségnövekedés miatt.

Szerinte nem sokat segít a kormány által biztosított pályázat, amely alapján a tavalyi három hónapos forgalmukra literenként bruttó húsz forintot fizet az állam egyfajta kompenzációként. „Eleve nem is húsz forint az, mert azóta a nagykereskedő bevezette a fuvardíjat. Eddig ingyen hozta az üzemanyagot, most öt forintot kell fizetnem literjéért.”

A pályázat is igen körülményes, sok a papírmunka. El kell menni a bankba, az adóhivatalhoz, rengeteg igazolást kell beszerezni, meghatalmazásokat írni. „Abba is belekötöttek, hogy kft.-t írtunk, és nem korlátolt felelősségű társaságot, visszadobták a pályázatot.”

Jöjjön akkor Strasbourg!

„Jövő héten alkotmányjogi panasszal élünk és ezzel párhuzamosan eljárást indítunk a magyar állammal szemben Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bíróságánál” – mondta a hírportálnak Karsai Dániel ügyvéd. Karsai szerint eddig közel ötven benzinkutas csatlakozott a csoportos perhez. Mivel a benzinkutaknak minden egyes eladott liter üzemanyagon veszteségük képződik, ez sérti a jogos várományukat és a tulajdonjogukat.

A perre készülő kutak szerint sértheti a tulajdonjogon belül a rendelkezési jogot az intézkedésnek azon része, mely szerint az üzemanyag-értékesítők kötelesek működtetni a kutakat veszteség árán is, valamint az az eleme is, mely szerint szünetelés esetén versenytársaik veszik át a kutak üzemeltetését. De a magyar Alaptörvény is hasonlóan fogalmaz a vállalkozás szabadságát és a tisztességes versenyt védő előírásaiban.