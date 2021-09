Egy év alatt már a negyedik béremelés jön a sertésfeldolgozó cégnél

Megzuttyantotta a dolgozók bérét az egyik legnagyobb magyarországi sertésfeldolgozó: a tavalyi két és az idei tavaszi béremelés után ismét felülvizsgálta a béreket a kaposvári Kometa. A tavaszi általános béremelés után ősztől az alacsony jövedelműek bérét növelik, és az újonnan belépők óradíja is magasabb lesz a próbaidő alatt. Így egy szakképesítés nélküli dolgozó akár 260 ezer forint nettó bért is kaphat havonta, sőt 13. havi bérre is jogosult.