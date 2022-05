Odafigyelnek a pénzükre a magyarok, körültekintően intézik a bevásárlásokat, megnézik, hogy mit és mennyiért vesznek, keresik a kedvező, akciós ajánlatokat – derül ki az Erste Bank ügyfelei körében végzett felméréséből. A legtöbben (40 százalék) bevásárlás előtt listát írnak, amihez ragaszkodnak is, vagy a szokásos dolgokat veszik (30 százalék), így körülbelül tudják, mennyit fognak költeni.

A nőkre, a fiatalabbakra és a budapestiekre jellemzőbb, hogy előzetesen összeírt listával vásárolnak, melyhez tartják is magukat. A férfiak inkább az akciós, kedvezőbb árú termékeket keresik, az idősebb korosztály jellemzően a megszokott dolgokat veszi, a vidéken élők pedig szívesen tájékozódnak az akciós újságokból.

A vásárlóknak a vizsgált termékkategóriákban (élelmiszer, tartós fogyasztási cikkek, ruházat, mosó- és tisztítószerek, üzemanyag) fontos, hogy megbízható helyről vásároljanak, és a legtöbbnél figyelik az akciókat is. Az árak összehasonlítása majd minden kategóriában jellemző, az összetevőket inkább az élelmiszereknél figyelik – a válaszadók háromnegyede kíváncsi arra, mit is eszik valójában.

Az élelmiszereknél az ár mellett az is fontos, hogy lehetőség szerint magyar termék legyen. A George Appot havonta legalább egyszer használók 66 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ha teheti, csak magyar terméket vásárol, az appot nem aktívan használóknál ez az arány eléri a 78 százalékot – mondta Konczér Eszter, az Erste Bank piackutatásért felelős vezetője.

Magyar termék legyen és akciós

Az élelmiszereknél a származási ország mellett különösen fontosak az akciók, a különféle pontgyűjtő lehetőségek szerepe, valamint az, hogy az adott termék megbízható forrásból származzon. A válaszadók 72 százaléka mondta azt, hogy figyeli az élelmiszerekhez kapcsolódó akciókat, míg kétharmaduk részt vesz valamilyen pontgyűjtő programban is. A spórolásnál is fontosabb, hogy az adott élelmiszer megbízható helyről származzon. A vásárlók 85 százaléka erre különösen odafigyel.

A vevők az áraknál is körültekintően járnak el, a válaszadók fele akár már ezer forint esetén is összehasonlítja a termékek árát. A nők gondosabban kezelik a családi kasszát, esetükben ez az arány 54 százalék, míg a férfiaknál a válaszadók 44 százaléka mondta azt, hogy akár már ezer forintos kiadásnál is összeveti egymással a különböző termékeket.

A fiatal felnőttek (20-30 év közöttiek), és a fiatalabb középkorúak (31-44 év közöttiek) szentelnek nagyobb arányban figyelmet a kisebb tételeknek is, 60, illetve 53 százalék nyilatkozott így. A termékek esetében az élelmiszereknél, valamint a mosó- és tisztítószereknél számít minden forint: előbbinél a válaszadók 68, utóbbinál 64 százalék hasonlítja össze az árakat akár már egy 1000 forintos tételnél is.

A válaszadók nagy többsége szívesen spórol, ha erre van lehetősége. A felmérés eredménye szerint a vásárlók 75 százaléka vesz rendszeresen akciós terméket, 71 százaléka vesz igénybe a vásárlás árából levont kedvezményeket. A pontgyűjtő lehetőségekkel 54 százalék szokott élni, míg a kupon akciókat 41 százalék keresi. A nőkre jellemzőbb, hogy kevésbé hagyják kifolyni a pénzt a kezükből: 77 százalékuk keresi az akciós termékeket és a különféle vásárlási kedvezményeket, míg pontgyűjtéssel 63 százalékuk, kuponozással 50 százalékuk foglalkozik.

A George Appban május eleje óta mindenkinek elérhető Moneyback személyre szabottan, a vásárlási szokásokhoz igazodva nyújtja a leginkább releváns kereskedők kedvezményes ajánlatait. Az ügyfelek automatikusan – kuponok, kedvezménykódok, hűségkártyák használata nélkül – kapnak pénzvisszatérítést kártyás vásárlásaik után, és ehhez aktiválniuk kell a nekik tetsző ajánlatot. Az akár 10 százalékos kedvezményt a fizikai és online vásárlások után, a fizetéshez használt kártyához kapcsolódó számlán írja jóvá az Erste. Jelenleg a Moneybackben mintegy 30 partnercég ajánlatai érhetők el, 1-2 hónapon belül számos további kereskedő és szolgáltató kedvezményeivel bővül a kínálat.