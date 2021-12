Az utolsó bicikligumi pénztárcámat ellopták, de ez az új jobb, mint amire számítottam! Imádom, köszönöm!

Az USA Oregon államából érkezett ez a bejegyzés egy kis, hatodik kerületi félszuterénben működő műhely weboldalára. A Bajnok utcai műhelyben készült, Felvarrom logó alatt futó dizájntermékeket a tengerentúlon is keresik és veszik is.

Szabó László másfél személyes, ám világszinten is egyedülálló cégében gyönyörűen összeér a bicajozás, a dizájn és az újrafelhasználás. Ők tényleg komolyan gondolják a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot.

Imádom nézni, ahogy használt kerékpáralkatrészek nem a kukába mennek, hanem átalakulnak valami használhatóvá. Minden termék egy újjászületés.

A Felvarrom műhelyben biciklis hulladékot dolgoznak fel, az eredeti funkciójában már használhatatlan abroncsok, belsők, láncok, alkatrészek az alapanyagai a menő öveknek, pénztárcáknak, táskáknak, szemüvegtokoknak, ékszereknek, kulcstartóknak, meg még egy csomó mindennek.

A vállalat 14 féle ruházati kiegészítő termékcsoportot gyárt, mind környezetbarát és fenntartható módon készül, ezeket az alapító saját kezűleg varrja egy ősöreg NDK-s Textima varrógépen, amit még a buli indulásakor kapott Jozitól, a bicajos divat egy másik legendája, a Cangira tulajdonosától.

Kép: Felvarrorm/Facebook

„A sok megtett kilométer után azért a bicikli alkatrészek egy picit hozzád nőnek, és mivel mi is nagyon sokat raktuk, ezért elkezdett felhalmozódni a szoba sarkában egy csomó külső-belső, amiket nem volt az embernek szíve kidobni, mert például abban estem egy hatalmasat az Üllői úton, meg más hasonló élmények kötődnek hozzá.”

Így aztán nem dobálták ki őket, de valamit szerettek volna belőle elkészíteni, és az első termék a bicikli külsőből készült öv lett. Közben autodidakta módon megtanult varrni, akkor jött a karkötő, jött a belső, és utána már egyre több termékük lett.

Mit is jelent a márkanév?



Felvarrónak nevezik a különböző bringás ideáknak a megjelenéseit a ruházaton. Ez azt jelenti, hogy van rajta egy olyan jel, amely azt jelenti, hogy mind a négy évszakban bringázik a viselője. Ezek vagy hímzések, vagy nyomatok és külön-külön varrják fel őket a bicajos ruhákra.

A Felvarrom 2008-tól összesen 49 066 belső gumit, 47 711 külső abroncsot és 35 437 kilogramm fém alkatrészt, tartozékot dolgozott fel. A csúcsév a belsőknél 2017 volt 5765 belsővel a külsőknél 2018, amikor 6911 darabot vettek át, a fém cuccoknál pedig a következő év 3897 kilóval.

Az alapanyagok egyrészt ismerősöktől, barátoktól szájhagyomány útján érkeznek. Van egy másik alapanyagforrás, a bicikliboltok, amelyekkel partneri, esetenként akár szerződéses viszonyban vannak, és amiket a szervizelések során levesznek, azok a használt bicikli alkatrészek kerülnek a Bajnok utcába.

Szabó László Kép: Felvarrorm/Facebook

„Szólnak és általában én elmegyek érte, de vannak, akik idehozzák. Általában ők szoktak jelentkezni, hogy szeretnének hozni alapanyagot, és akkor onnantól ez már megbeszélés, hogy akkor hogy lesz, hogy jut el fizikailag hozzánk.” Jellemzően Budapestről hoznak gumikat, de volt már szegedi és balatoni fuvarjuk is.

A cuccokhoz szükséges többi kelléket egyszerű nagykerből szerzik be, csak néhány annyira spéci, hogy külön kell gyártatni.

Sokkal több alapanyagot mozgatnak, mint amennyiből termék lesz. „Ha elmegyek egy bringaboltba, akkor elhozok mindent, úgy érzem korrektnek.” A belsők 90 százalékát tudják használni, a külsőknek csak 20 százalékát. Sok olyan alapanyag kerül tehát hozzájuk, amit nem dolgoznak fel, főleg külső abroncsok. Ezekből és a feldolgozás során leeső hulladékból a játszótereken használt, gumiőrleményből készült puha téglák készülnek, illetve villanyáram, azaz elégetik.

„Éves szinten összesen több ezer terméket készítünk, a legnépszerűbb a férfi pénztárca, a legdrágább a sporttáska.”

A műhely kapacitására annak ellenére nehéz akár csak közelítő számokat is adni, hogy egyesével megszámolható termékek készülnek itt.

„Soha nincs olyan munkanapom, amikor leülök és akkor küldöm reggel kilenctől délután ötig, mert közben el kell mennem alapanyagért, vagy hoznak valamit, vagy éppen van valami sos, vagy másik alapanyagért kell elmenjek, mondjuk egy övvégért.”

Cégből egyéni vállalkozó Szabó László a Corvinuson végzett 2010 környékén igazgatásszervezés szakon, de a szakmában egyetlen percet sem vállalt. Amellett, hogy kültéri reklámokkal foglalkozott az azóta már megszűnt, de akkoriban óriásnak számító Multireklám cégnél, nagy bringás volt a bátyjával egyetemben. A tesó meg egy barátja 2008-ban alapította meg a Felvarrom elődjét, a Recyclo Kft.-t, ami bringás dizájnercuccokkal foglalkozott, és ehhez csatlakozott László, ő hozta a cégbe az újrahasznosításos vonalat. Hármuké volt a cég, mindenki egyforma részesedéssel lett tulajdonos. „Az nem volt hangsúlyos, hogy ki mennyi pénzt tett bele, nem is emlékszem rá, nem úgy történt, hogy mindenki bedobott x milkát, hanem apránként raktuk össze, valaki mindig betett valamit, amije volt.” Pár év után úgy alakult, hogy László a márkanevet megtartva egyéni vállalkozóként folytatta az egyre menőbb bicajos cuccok gyártását – természetesen továbbra is a fenntarthatóság jegyében.

Elvileg persze itt is 8 óra a munka, de „nekem is úgy épül fel a napom, hogy viszem a gyereket, megyek a gyerekért. Közben ide megyek, oda megyek, ezt csinálok, azt csinálok. És akkor minden adminisztráció marad nyolctól éjfélig, vagy kilenctől éjfélig.”

Az egyik legkapósabb tárgy, a pénztárca különösen munkaigényes, mert nagyon sokféle gumit kell kiválogatni, hogy a hátlapjának elég széleset találjanak. Az apró áruk pedig varrástechnikai szempontból nehezek, „ezeknek tizesével állunk neki, egyet sosem gyártunk”.

Most másfelen dolgoznak az amúgy már kinőtt, 60 négyzetméteres műhelyben, Lászlónak egy félállású kolléga segít, az ő része inkább a csomagolás, a termékeknek a befejezése. László meg megy a varrógépbe. Korábban három és fél kolléga volt a csapat. „Volt, aki besegített a marketing dolgokban, viszonteladó keresésben. Volt egy másik műhelyes kolléga is. Aztán a covid az átrendezésre kényszerített bennünket, elképesztő volt, ahogy két hét alatt gyakorlatilag beleállt a földbe az egész.”

Alapanyaghegyek Kép: Felvarrorm/Facebook

A járvány a biciklizést fellendítette ugyan, de a bevételek csökkenésével azokat a kiadásokat, amik nem a szervizre mennek, hanem mondjuk a ruházatra, vagy az újrahasznosításra, azonnal kiszórják mindenféle költségvetésből. Így a Felvarrom bevételei, értékesítése is jelentősen visszaestek és ami még kaotikusabbá teszi az életet, teljesen kalkulálhatatlanná váltak.

Korábban február közepétől indult be a piac és egyre jobban ment májusig. Júniusban nagyon leesett, nyáron semmi, uborkaszezon, utána augusztus végén-szeptember elején kezdett növekedni és egészen decemberig nőtt. Most ez szétesett, most heti szinten nagyságrendekkel is változhat a megrendelések száma. A mostani karácsony ebbe a tervezhetetlen trendbe illeszkedik, egyszer kiugró számok, utána semmi, aztán megint kilő. A fő időszak azonban még ezzel együtt is a karácsony, ilyenkor tízszeresére is nőhetnek a rendelések.

A dizájnszuterén legnagyobb megrendelése Nagy-Britanniából érkezett: egyszer egy 1500 darabos megrendelés jött, kártyatartókat kértek, amiket egy versenyen a checkpoint kártyák tárolására tervezték használni.

Kép: Felvarrom/Facebook

A Felvarrom termékeit a műhelyben nem lehet megvásárolni, csak viszonteladóknál, illetve a webshopban. „Igazából a piac validálja a terméket, és mi nem hype-ot építünk, hanem mi trustot építünk."

A magyarországi viszonteladói hálózat országos szintű, de budapesti fókusszal. Itthon azonban egyre kevesebb a viszonteladójuk, mert a 75 százalékuk tönkrement a járvány alatt. Vannak nemzetközi partnereik az EU-ban, Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Ausztráliában, Svédországban volt Kanadában, az USA-ban. Érkezett már megrendelés Horvátországból, Izlandról, de Pakisztánból a Bermudákról vagy Réunionról is.

Az értékesítésben az alapeset az volt, hogy körülbelül 80 százalék az export. És a húsz százalék a magyar, de most ez feljebb ment ebben a karácsonyi időszakban.

Marketingre nemigen költenek, „az elején még, amikor indult a Felvarrom, budapesti - kifejezetten bringás specifikus- vásárokra jártunk” - mondta.

Utána volt egy nagy rendezvény itthon - az európai Bike Polo Championship - ott voltak kiállítók, és akkor ki is léptek a nemzetközi vonalra. Nagyjából ekkor, 2009-2010 táján pedig Magyarországon elindítottam a webshopot, megtalálták az első viszonteladókat.

Vásárlóik a visszajelzések szerint meglepő módon nem annyira a fiatalok, hanem inkább a 35-55 éves korosztály. Akiknek fontos ügy a környezettudatosság, és akik még beleesnek a kerékpározás szeretetébe is, azok az ideális vásárlóink - véli.

A járvány alatt tervezni csaknem lehetetlen, a Felvarrom terméklistáját amúgy is a vásárlói igények alakítják.

Amikor már a harmadik, negyedik emailt kapom arról, hogy jó lenne mondjuk egy nagyobb táska, vagy valamilyen új termék, akkor az számomra egy jelzés, hogy erre lehet valós piaci igény. Ehhez persze nem lenne rossz fejleszteni a gépesítettséget és marketingre is lehetne többet fordítani.

Szabó szerint nagy segítség lenne, ha a speciális szakterületeket szétválasztanák, de ahhoz szükséges egy befektető, miközben először "túl kell élniük" ezt a nem túl könnyű évet.