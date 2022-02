Akciót hirdetett nemrégiben Bige László műtrágyakirály cégcsoportja: a partnereinek kiküldött értesítés szerint tonnánként 199 ezer forintért adta a pétisót - írja a 24.hu.

A többi műtrágyát is kedvezményesen kínálták, kedvezőbb áron, mint amikor Mészáros Lőrinc cége, az Agrolink Zrt. vásárolt be Bigééknél. Tavaly decemberben és idén januárban több részletben 10,5 milliárd forintért vett műtrágyát a felcsúti milliárdos agrárintegrátor cége a Nitrogénművek Zrt.-től.

A gazdálkodók és a kereskedők nem is vártak további áresést, ellenkezőleg: a nemrég bejelentett orosz alapanyagstop miatt inkább hiánytól tartottak. Ehhez képest váratlan volt az újabb akció, és rögtön találgatni is kezdték, miért dobott piacra Bige a korábbi akciónál is olcsóbban műtrágyát.

Az egyik elmélet szerint gyorsan pénzre van szüksége a műtrágyakirálynak, hogy a törlesztéseit rendezze. Mások odáig mennek a kombinációkkal, hogy a műtrágyán túli együttműködés lehet az ország leggazdagabb embere és Bige között. Hiszen Mészáros választhatta volna a másik nagy integrátor, a Csányi Sándor OTP-vezér érdekeltségébe tartozó KITE szolgálatait is.

A Bige-csoport is kevésbé izgalmas magyarázatot adott az újabb akcióra: a tavalyi szezonhoz képest durván 30 százalékkal kisebb a műtrágya megrendelésállománya, ezért ösztönzik a vásárlást. Továbbá azt az ígéretüket is tartani akarják, hogy a hazai gazdálkodók műtrágyaigényét kiszolgálják, nem fogják előnyben részesíteni az importot. A műtrágyakirálynak sok választása nincs, hiszen az agrárkormányzat árgus szemekkel figyeli a Bige-csoportot, amellyel kapcsolatban mesterséges áremelést és extraprofitot emlegetett nemrég az agrárminiszter - írta a portál.