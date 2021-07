Egymás után jönnek a viharok, amelyek nemcsak néhány fokos átmeneti enyhülést hoznak a pusztító kánikulában, hanem a katasztrófavédelemnek és a biztosítóknak is adnak munkát. Ezen a hétvégén is hatalmas károkat okozott az országon átvonuló vihar.

A Groupama Biztosítóhoz több mint 800 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett hétfő reggelre, amelyek összege majdnem eléri a félmilliárd forintot. A legérintettebb terület Komárom-Esztergom megye volt, innen 256 bejelentés érkezett, míg Budapestről 230, a legutóbb is nagymértékben sújtott Baranya megyéből pedig 135. Az itt található Sellye településről a biztosítótársaság által kezelt mintegy félezer lakásbiztosítási állományból 110 bejelentés érkezett a jégverés kapcsán.

A jég okozta a legtöbb pusztítást

A bejelentések több mint fele országszerte jégverés okozta kárról számol be, amely során a házak tetőszerkezete sérült meg. Az eddig beérkezett több mint 800 bejelentés kárösszege meghaladja a 480 millió forintot. A biztosítótársaság szakemberei már a hétvége során megkezdték a károk felmérését. A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a helyszíni szemle napján, vagy az azt követő napon kifizetik, a nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A kárrendezés gyorsítása érdekében a Groupama Biztosító az esetek többségében videós kárszemlére is lehetőséget nyújt, amely külön applikáció letöltése nélkül vehető igénybe.

A vezető hazai lakásbiztosítóhoz, az Aegonhoz 1750 darab kárbejelentés érkezett a hétvégi viharkárok után. Az esetek mintegy kétharmada jégverés kár, de előfordulnak felhőszakadás és villámcsapás okozta károk is. A legtöbb bejelentés Budapestről és Komárom-Esztergom, valamint Baranya megyéből érkezett.

A biztosítónál az eddig rendelkezésre álló adatok alapján körülbelül 6 ezerre becsülik a káresetek számát, és hozzávetőlegesen 716 millió forintnyi kárösszeg kifizetésével kalkulálnak. Az idén a viharszezon a hűvös május miatt késéssel indult, így a biztosítók még nem tudják megmondani, az év végéig eléri-e a kárkifizetések volumene a tavalyi évit.

K&H: 80 millió forintnál jár ismét a viharszámla

A K&H-hoz július 9-e – azaz a múlt péntek – óta folyamatosan érkeznek a kárbejelentések, hétfő délelőttig mintegy 350 lakásbiztosításhoz kapcsolódó kárbejelentést rögzítettek. Emellett 150 cascóhoz köthető jégverés kárról tettek bejelentést a Társaság ügyfelei. A kárfelmérés még folyamatban van, ezért a konkrét összeget egyelőre csak becsülni lehet.

„A múlt pénteki viharhoz köthető károkra fizetendő kártérítés összege ismét meghaladja majd a 100 millió forintot.” – mondta Kaszab Attila, a K&H vezérigazgató-helyettese és nem-életbiztosítási üzletágának vezetője. Hozzátette: „A gyors ügyintézést segíti, hogy a károsultak online, akár hétvégén is bejelenthetik a vihar okozta károkat, ami lehetőséget ad a biztosítónak arra, hogy azonnal reagáljon és megkezdődjék a kárügyintézés.”

A rendkívüli időjárás nemcsak az ingatlan külsejében okozhat károkat, hanem a benne lévő ingóságokban is, ilyen például a villámlás, amely az adott lakás elektromos hálózatában túlfeszültséget idézhet elő, ez pedig károsíthatja a különböző elektronikus berendezéseket. A villámcsapás ellen a megfelelően telepített villámhárító jelent megoldást, a számítógépeket és nagyértékű híradástechnikai berendezéseket pedig érdemes túlfeszültség elleni védelemmel ellátott elosztóval rákötni a hálózatra, megelőzendő az esetleg károkat.

Az Uniqánál az volt a legdurvább hétvége

Az idei évben július 9-én érkezett a legtöbb bejelentés az Uniqához, de még mindig folyamatosan kapja a biztosító a kárbejelentéseket. Ez az elmúlt két hétben közel kétezer kárt jelent, és a kárérték is nagyon jelentős, a becslések szerint meghaladja a negyedmilliárd forintot.

Elsősorban a vihar, a jégverés és a beázás okozott károkat, de a villámcsapás miatt is érkeztek bejelentések. A leginkább érintett területek Baranya megye, Pécs és környéke, Bátaszék voltak, de százas nagyságrendben kapott a biztosító kárbejelentéseket Budapest XXI. kerületéből is.

A teljes kárértéket még nehéz megbecsülni, de csak az Uniqához az elmúlt két hét időjárási kárai miatt 16-18 ezer bejelentés futott be, a kárérték elérheti a 2,5-3 milliárd forintot. A jégverés által okozott károk jellemzően a tetőket előtetőket rongálják meg, illetve az épület redőnyei, ablakpárkányai és külső hőszigetelése is károsodhat. A gépjárműveken az üvegek törnek össze, illetve a karosszéria jellegzetes horpadásokkal lesz tele. Akár több száz vagy közel ezer ilyen sérülés érheti az autót.

Még nagyon sok bejelentés jöhet

Ez még csak a jéghegy csúcsa, a biztosítók tapasztalata szerint a nagyobb nyári viharok után a tényleges károk mértéke, illetve a kárbejelentések száma akár háromszor-négyszer magasabb is lehet az első napok becslésénél. Az elmúlt hétvége gyorsjelentésének adatait is ennek tudatában érdemes kezelni - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

A társaságok hétfő délelőtt több mint ötezer bejelentésről és a másfél milliárdot meghaladó kárösszegről számoltak be a Mabisznak. Ennek az egy hétvégének a kifizetései nagy valószínűséggel meghaladják az idei május-augusztusi viharszezon első két hónapjának teljes összegét (2,1 milliárd forint). Mindez csak a lakásbiztosításokhoz kötődik, ezekben az adatokban nincsenek benne a mezőgazdasági károk és az időjárás következtében az ipari létesítményekben, közintézményekben stb. keletkezett rongálódások.

A szupercellák leginkább Komárom és Baranya megyében, Tatán és Sellyében, valamint Dél-Budapesten (a XXI. kerületben) sújtottak le. A bejelentések közel háromnegyede a jégkárokhoz kötődik. Részben ennek is köszönhető, hogy az ügyfelek által becsült kárösszeg szokatlanul magas, egyes társaságoknál az átlagos kár az ötszázezer forintot is meghaladja. (A korábbi években egy átlagos nyári vihar után ez száz-százötvenezer forint között maradt.) Másrészt a társaságok is számolnak azzal, hogy az építőiparban bekövetkezett árrobbanás miatt a korábbiaknál magasabb összegekkel kell kalkulálni.

A cascósok is szemléznek

A hétvégi jégverés a gépjárművekben is komoly károkat okozott. A szélvédő betörése, a karosszéria megrongálódása, idegen tárgy rádőlése, villámárvíz miatti műszaki meghibásodások stb. esetén azok számíthatnak kártérítésre, akik rendelkeznek casco-biztosítással. Ez azonban csak minden ötödik-hatodik gépjármű esetében áll fenn.

A lakásbiztosítások tekintetében lényegesen kedvezőbb, 72-73 százalékos ez az arány. Aki rendelkezik szerződéssel és a hétvégi viharok károsultja, az számíthat arra, hogy a bejelentését követően néhány napon belül megtörténik a kárszemle. A társaságok egyrészt igyekeznek a legsúlyosabban érintett térségekbe átcsoportosítania a munkatársaikat. Másrészt a járványidőszak több mint egy éve alatt felgyorsították digitális fejlesztéseiket és a legtöbb esetben már nemcsak a kárbejelentés, de a kárszemlézés is történhet online módon. A távszemlézés (fotóküldés, videós szemle, stb.) gyorsítja a kárrendezés folyamatát.

A hétvégi viharkárokat valamennyi lakossági vagyonbiztosítás fedezi, hiszen mindegyiknek az alapját képezik a tűz- és elemi károk összefoglaló néven említhető kockázatok, úgy mint a tűz, robbanás, villámcsapás, szélvihar, felhőszakadás, jégeső, árvíz, földrengés.