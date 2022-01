A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szakmai ajánlást fogalmazott meg a Covid-19 fertőzés veszélyét csökkentő légsterilizáló eszközök használatával kapcsolatban, a forgalmazókkal történt megállapodás nyomán pedig a legjobbnak talált eszközöket kedvezményes áron szerezhetik be a vállalkozások. A folyamatos légcserét és sterilizálást biztosító készülékek akár a túlélés zálogai is lehetnek a szolgáltató szektorban működő cégek számára. Az eddig nyújtott támogatásokon túl a BKIK az általa létrehozott Szolidaritási Alap bővítésével is hozzá szeretne járulni a fővárosi cégek működésének folyamatosságához. A szervezet elnöke, Nagy Elek saját vállalatain keresztül 10 millió forintot ad az alapnak - írja a BKIK közleményében.

A kamara szakértők bevonásával több mint 60 légsterilizáló készüléket értékelt. Az olcsóbban vásárolható készülékek kijelölésénél feltételül szabták a legalább négyszeres légcserét óránként, a koronavírus hatástalanítását, a megfelelő szűrőket. Figyelembe vették ezen felül a zajszintet, az üzemeltetés költségeit. A készülékekről itt olvashat bővebben.

A BKIK hangsúlyozza, hogy a légsterilizálók az ügyfeleket kiszolgáló terekben hatékonyan csökkenthetik a fertőződés kockázatát, a vállalkozások így elkerülhetik a kényszerbezárásokat. Erre télen különösen szükség lehet, hiszen a folyamatos légcserét ilyenkor nem mindig lehet biztosítani - indokolták a program bevezetését.

A BKIK ezzel együtt továbbra is folyamatos szellőztetésre és maszkviselésre inti az érintetteket az ügyfélfogadó terekben.