Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt tudják ellenőrizni a jegyeket és a bérleteket - írja a BKK.

Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be.

Az elmúlt időszakban az Újpest és Újpalota között közlekedő 196-os és 196A buszokon, a III. kerületet kiszolgáló 34-es és 106-os járatokon, a Budakeszire közlekedő 22-es járatcsaládon, a dél-pesti 66-os buszcsaládon, a Kőbánya-Kispestet a XVIII. kerület különböző részeivel összekötő 182-es és 184-es buszokon vezették be a hétvégékre az első ajtós felszállási rendet. A csepeli buszokra pedig már hétköznap is csak járművezetői ellenőrzés után lehet felszállni.

A Budapesti Közlekedési Központ az ősz folyamán folytatja az első ajtós felszállási rend kiterjesztését. A bővítés során csak olyan vonalakon várható a módszer bevezetése, ahol az nem okoz fennakadást vagy nem növeli jelentősen a menetidőt. A rendszer továbbra sem minden vonalon és nem minden időszakban lesz érvényes, tehát a kifejezetten legforgalmasabb vonalszakaszokon a hétköznapi csúcsidőszakban egészen biztosan nem vezetik be.