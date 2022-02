A korábbi évtizedek enyhébb pótdíjazási gyakorlatát felülvizsgálva a BKK Zrt. 2015 óta szigorúbban lép fel a jegy és bérlet nélkül utazókkal szemben. A szigorúbb követeléskezelésnek köszönhetően évente több tízezer fizetési meghagyást és végrehajtási eljárást indít a BKK - adta hírül a cég.

A ki nem fizetett pótdíj az idő múlásával nem évül el, a pótdíjtartozás milliókra is rúghat néhány év alatt. A társaság idén is összeállította az elmúlt év legnagyobb pótdíjbefizetéseinek listáját, amelyen a konkrét, teljesített befizetések szerepelnek. Ezek többségét jogi eljárásokat követően fizették be a pótdíjazott utasok. A ténylegesen befolyt pótdíjbefizetések tartalmazzák a pótdíjtartozást és a járulékait, a végrehajtási eljárások költségeit is.

A legmagasabb összegű pótdíjbefizetés 6 végrehajtási eljárásból, több tucat rendezetlen pótdíjazás alapján jött össze, és jóval elmarad a 2020-ban beszedett legborsosabb pótdíj összegétől, amely 2 797 400 forintra rúgott. A negatív rekorderek ellen a befizetések elmulasztása miatt több, akár 8 végrehajtási eljárás is indult.

A 2021-es top-10 Helyezés Befizetés 1. 1 879 391 forint 2. 1 151 035 forint 3. 1 017 318 forint 4. 905 277 forint 5. 798 289 forint 6. 765 173 forint 7. 707 858 forint 8. 690 946 forint 9. 662 404 forint 10. 661 044 forint Forrás: BKK Zrt.

Sokat kockáztat, aki jegy vagy bérlet nélkül utazik

Az érvényes díjszabás szerint a 16 ezer forintos alappótdíj a helyszínen, a jegyellenőrnél készpénzzel vagy bankkártyával fizetve, illetve az adatfelvételt követő két munkanapon belüli személyes vagy banki befizetés esetén 8 ezer forintra mérséklődik.

Amennyiben sem a 8 ezer forintos pótdíjösszeget, sem a 16 ezer forintos alappótdíjat nem fizeti meg az ügyfél határidőn belül, 30 napon túl a késedelmi és az eljárási díjjal tovább emelkedik a pótdíj összege 32,5 ezer forintra.

Amennyiben felszólításra ezt sem fizeti be az ügyfél, fizetési meghagyást kap, és ha erre sem érkezik befizetés, a BKK végrehajtást kérve is érvényesítheti a követelését. Ilyenkor a behajtási eljárások és jogi lépések összes költsége a bliccelőt terheli.

A BKK ha kell, bíróságra viszi az ügyeket. Az eddigi pótdíjazási polgári pereket több mint 90 százalékában a cég nyerte.