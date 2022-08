Kedvező ajánlatok és eredményes eljárás esetén átépül a Kelemen László utca és a Heinrich István utca megállóhely és közvetlen környezete, valamint kisebb beavatkozásra kerül sor a Hűvösvölgy végállomáson is. A szükséges helyeken vágányszabályozást végeznek, a végállomáson kicserélik a vágánykapcsolatot, a Kelemen László utcánál újat létesítenek, és akadálymentesítik a peronokat is az 56-os és az 56A villamosok vonalán. Az átépítésre azért van szükség, hogy a jövőben itt is tudjanak közlekedni a korszerű, alacsony padlós CAF-villamosok.

A tervek szerint a Kelemen László utca és a Heinrich István utca megállóhelyen a peronok és a peronberendezések, valamint a megállóhelyek közvetlen környezete teljes egészében megújul, illetve vágányátépítésre, a felsővezeték-hálózaton oszlopcserére, a peronvilágítás átépítésére, a csapadékvíz-elvezető hálózat átalakítására, út- és járdaépítésre is sor kerül - írja a cég.

A Kelemen László utcánál megerősítik az Ördög-árok rézsűjét, a peronok berendezési tárgyaihoz szükséges elektromos hálózat kiépítése mellett mérőhelyeket is létesítenek, térkőburkolatot fektetnek le, és új zöldfelületet alakítanak ki. A zöldfelület rendezése során egy fát kivágnak és 15 új fát telepítenek.