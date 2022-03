Több mint tíz százalékkal olcsóbban vállalná el a BKV telephelyeinek, létesítményeinek és járműveinek takarítását a tavaly nyáron kiírt tender mindhárom részének győztese, a B+N Referencia Zrt. – írja a Népszava.

A meglepően jó ajánlatnak megörülve a BKV mellőzte a második tárgyalási kört az érvényes ajánlatot tevő cégekkel. Ezt viszont nem fogadta el a verseny első körében alulmaradt jelenlegi szerződéses partner, a Prizma FM Services Kft. és februárban jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

Emiatt aztán a BKV menedzsmentje – arra hivatkozva, hogy az eljárás kimenetele teljességgel megjósolhatatlan –, óvakodik a négy évre szóló szerződés aláírásától a B+N Referencia Zrt-vel. Így végül továbbra is a Prizma által vezetett konzorcium takarítja a cég telephelyeit és járműveit – az új ajánlatnál drágábban.

Öt évvel ezelőtt a Prizma még PQS International Kft. néven évi nettó 2,88 milliárdért vállalta a munkát. A BKV tavaly áprilisig – teljesítési igazolások tanúsága szerint – nettó 11 milliárdot (áfával együtt 13,9 milliárdot) fizetett ki a társaságoknak. A cég 2008 óta szerződéses partnere a BKV-nak, bár azóta tulajdonost és nevet váltott.

Csakhogy a BKV megbízására most egy náluk sokkal nagyobb vállalat is rámozdult. Az elmúlt időszakban több száz milliárd forint értékű takarítási, üzemeltetési, karbantartási közbeszerzést elnyerő B+N Referencia Zrt. lehajolt a BKV néhány milliárdjáért is. A biztos győzelem érdekében az öt évvel ezelőtti árnál is olcsóbb ajánlatot tett.

A tenderről folytatott igazgatósági vitában fel is merült: vagy a jelenlegi szerződéses partner dolgozik a piacinál sokkal drágábban, vagy az új ajánlatról derül majd ki, hogy a győzelem érdekében alul árazták, amit néhány hónap múltán meg kell emelni. Ez utóbbi annyiban nem alaptalan félelem, hogy korábban volt példa ilyen „trükkre”, például a patkánymentesítési tendernél. De más ok is megbújhat a háttérben.