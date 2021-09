A nyár folyamán megjelent közleményekből, cikkekből az derült ki, hogy a BKV Zrt. előzetesen egyeztetéseket folytatott azokra a villamosokra, amelyekre aztán később közbeszerzési eljárást írt ki. Ebben azt a céget hozta előnybe, akivel korábban vélhetően már megegyezett. Az ügyletben a BKV 35 használt, alacsonypadlós villamos beszerzése mellett döntött a korszerűtlenné vált Ganz-csuklós villamosok kiváltása érdekében. Az erről szóló közbeszerzési eljárást megindító felhívás augusztus 24-én jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában - derül ki a Közbeszerzési Hatóság közleményéből.

"A BKV által közzétett közlemények, valamint újságcikkek alapján köztudomású tény, hogy a fővárosi vállalat már a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően egyeztetett egy meghatározott gazdasági szereplővel - a gyanú alapján éppen a jövőbeni szállítóval - többek között a leendő villamosok műszaki paramétereiről, az utólagos klimatizálhatóság lehetséges módjáról, a beszerzés körülményeiről és szállítási ütemezésről. Ezt támasztják alá a BKV Zrt. honlapján olvasható közlemények, valamint egy közgyűlési előterjesztés is" - írták az MTI szerint.

Problémásnak tartják, hogy az augusztusban megjelent kiírásban egy olyan közbeszerzési eljárást (úgynevezett hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást) írt ki a közlekedési vállalat, amelyre elviekben bármelyik potenciális gazdasági szereplő jelentkezhet.

"Mindezek alapján azonban jól látható, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő és a leendő nyertes előzetes egyeztetése miatt a verseny tisztasága és a gazdasági szereplők esélyegyenlősége nem biztosított" - húzták alá.

Álláspontjuk szerint a törvény korlátozza a lehetséges gazdasági szereplők bevonását a közbeszerzési eljárás előkészítésébe az ajánlatkérő által, éppen azért, hogy azok más ajánlattevőkhöz képest ne rendelkezzenek többlet információkkal, és hogy minden gazdasági szereplő egyforma eséllyel indulhasson az eljárásban. Úgy vélik, ha az ajánlatkérő egy gazdasági szereplőt ilyen mértékben bevon az előkészítésbe, az az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban összeférhetetlenség miatt nem vehet részt.

A Közbeszerzési Hatóság elnöke a fenti körülményekre tekintettel összeférhetetlenség, a verseny tisztaságára és a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére vonatkozó alapelvek súlyos megsértése miatt jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, és megtette a szükséges büntetőjogi feljelentést.

A BKV korábban úgy számolt be ezekről az egyeztetésekről, hogy a járművek beszerzésének előkészítése már a kiírás előtt beszerezték az összes releváns műszaki és üzemeltetési adatot, továbbá a járműveket több alkalommal is megvizsgálták. Az összegyűjtött információk alapján elkészült a villamosok "honosítási terve", vagyis a BKV hálózatára való alkalmassá tételük, továbbá a klimatizálásuk is. Elkészült továbbá egy előzetes gazdaságossági számítás is, amelynek eredménye alapján a klimatizálás költségeit is figyelembe véve 10 éves futamidőre vetítve nagyságrendben hasonló költség mellett üzemeltethetők a frankfurti villamosok, mint a velük kiváltani szándékozott Ganz-csuklósok. Ugyanakkor klimatizálás nélkül több száz millió forintos nagyságrendű költségmegtakarítás is elérhető lenne ugyanezen időszak alatt a Ganz-csuklós villamosok tovább üzemeltetéséhez képest, az alacsonypadlós kivitel nyújtotta színvonalnövekedés mellett.