Minden ötödik ember érzett már vásárlási kényszert a kiemelt Black Friday időszakban, és minden 10. vásárolt meggondolatlanul a promóciók nyomására felesleges terméket vagy költekezett túl – egyesek akár 1 millió forintnál is többet. A kitöltők egyharmadának ráadásul van olyan közvetlen családtagja vagy ismerőse, akit vásárlásfüggőnek lehet tekinteni. Mindez Jófogás a Black Friday antitéziseként létrehozott Circular Monday alkalmából készített , a túlfogyasztásról szóló felméréséből derül ki.

A vásárlási láz közepette a felmérésben résztvevők kétharmada kifejezetten aggódik a túlfogyasztás negatív hatásai miatt, és több mint egyharmaduk érezte már úgy, hogy szüksége lenne teljesen vásárlásmentes időszakra. A totál észszerűtlen vásárlói viselkedésre – ami amúgy lényegesen messzebb is vezet - nyújthat vállalható alternatívát az idén a mai napon esedékes Circular Monday, ami korántsem a vásárlással való totális leállást, hanem a körkörösséget népszerűsíti.

Vagyis lehet fogyasztani akármennyit, ha azt a repair, reuse, rent, recycle (javítás, újrafelhasználás, bérlés, újrahasznosítás) négyesfogat tiszteletével teszik, és így nem pazarolják Földünk energiaforrásait.

„2020 és 2022 közötti adatainkat áttekintve, hirdetésszámok tekintetében, a november a Jófogáson is a legerősebb hónapok között van és a legnépszerűbb termékkategóriáink is átfedést mutatnak az általános Black Friday statisztikákkal. Vagyis nálunk is a Műszaki cikkek/elektronika, Szabadidő/sport, Otthon/háztartás és Divat/ruházat kategóriákba tartozó termékek futnak a legjobban. Ezért is rendkívül örömteli, hogy a válaszadók csaknem 60 százaléka mondott már nemet a túlfogyasztásra, és Black Friday akciók helyett inkább használt termékeket vásárolt ebben az időszakban. A Jófogás most első magyar márkaként jelezte csatlakozási szándékát a Circular Monday mozgalomhoz, hogy ezzel is példát mutathasson fogyasztói és vállalati színtéren egyaránt” – emelte ki Takács Borbála, a Jófogás marketingigazgatója.