A Vatera tavaly novemberben még “hagyományos” Black Fridayt szervezett, de már annak a sztárjai is a second-hand termékek voltak, ezért az online piactér idén már tudatosan helyezte át a hangsúlyt a fenntarthatóságra, rámutatva arra, hogy a környezet felesleges túlterhelése nélkül is be lehet szerezni akciós árú kincseket.

“A hagyományos áruházak Black Fridayeivel ellentétben a Vatera Green Friday kínálata nem korlátozódik az aktuális termékekre, tavaly ilyenkor például a használt, a streaming platformokon sokszor nem elérhető filmeket, zenéket tartalmazó DVD-k, CD-k és vinyl hanglemezek voltak a legnépszerűbbek a LEGO-készletek és könyvek mellett. Sokan nem is spórolásból, hanem azért vásárolnak a Vaterán, mert például jó állapotú egyedi ruhadarabokra, vintage bútorokra, dizájner termékekre vadásznak”- mondta Szanitter Áron, a Vatera vezetője.

A zöld tudatosságot érintő trendváltozás a Vaterán, hogy szezontól függően a piactéren elkelt termékek csupán ötöde cserél személyesen gazdát, idén már előtérbe került a csomagautomatás átvétel, amely az automatákkal kompatibilis méretű és tömegű termékek esetében a Green Fridayen gazdát cserélő termékek esetében is elérhető - ha az eladó ezt kiválasztja.

E téren fontos újítás, hogy a Vaterafutár szolgáltatás keretében november második felétől az easybox csomagautomatákba is lehet kérni a rendeléseket - így a felhasználók még könnyebben találnak a közelükben lévő nonstop átvételi lehetőséget.

A piactér védi a Green Friday-vásárlókat (és eladókat)

A november végi zöld pénteki kampány keretében a Vatera 10-70 százalék árengedmény biztosítására ad lehetőséget az eladók számára, de a kampány részeként kiemelik az ingyen elvihető és az alkudható termékeket, illetve 1 forintról induló ajánlatokat is.

A Vatera négyszintű biztonsági rendszere egyaránt védi az eladókat és a vásárlókat a csalóktól, így a piactér Green Fridayén gyakorlatilag ugyanolyan biztonságos vásárolni, mint egy hagyományos internetes áruház fekete péntekén. Az akciós kínálat színvonalának magasan tartása érdekében csak azon eladók hirdethetnek zöld pénteki akciót, akiknek a pozitív értékeléseinek aránya 90 százalék feletti. Esetükben a megelőző 30 napban a termék legalacsonyabb árát alapul véve állíthatnak be árengedményt a vásárlók védelme és a nem valós kedvezmények kiszűrése érdekében.