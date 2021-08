Augusztus második felére black friday akciót hirdetett az Alza. Az elmúlt években a piacfoglalósdi révén az egész novemberi hónapra szétnyújtott és a vásárlók szemében már megmosolyogtatóra is sikeredett black friday sorozatok nyomán ez már csak annyit jelent, hogy nyáron az egyébként legcsábosabb reklámfegyverhez nyúlni a nagy dobás égető igényét jelzi - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog. Volt már példa nyári black fridayra, de nem a top-körben.

Persze mindenki más is nyomul. A Media Markt már most felhívja a figyelmet, hogy első kézből lehet értesülni a 2021-es black friday akcióról, ha feliratkozunk a hírlevelére. A Euronics is hasonló módon lépett színre, de a főcsapás nála az "áfamentes napok".

Az Extreme Digital egyszerűen csak annyit mond, hogy "leárazás", ami reklámértékét tekintve manapság már semmiben sem marad el a black friday fogástól. Az eMAG az "őrülten jó árak" fogásával rukkolt elő, a Mallnál pedig "raktárkisöprés" van.

Kialakultak a boltos járványszokások a webáruházak világában is, így ha bezárnak az iparcikkes boltok, másfélszeresére ugrik abban a hónapban a webköltekezés. Volt webáruház persze, mely ezt a kényszert dicsőségként könyvelte el.

A bezártság is visszakergeti a vásárlót a hagyományos boltba, hiszen a rekkenő hőségben egy hűs pláza is üdítő lehet. És a turkálás öröme, szaknyelven a vásárlás élménye sem utolsó manapság.

Utána azonban vissza is csúszik a korábbi szintre a webpiac, mindezt már megtapasztalhattuk 2020 áprilisában (és előtte, utána márciusban és májusban is). Így történt ez 2021 márciusában is (meg egy kicsit áprilisban is, hiszen március 8-tól április 7-ig tartott a boltzár). Persze, a korábbi évek 30-40 százalékos növekedése erős marad, de például 2020-ban nem volt nagyobb az ütem a járvány előtti 2019-nél. Persze, így is szép az eredmény.

De ha azt nézzük, hogy a családi kasszából mennyi megy el a weben az arányokat tekintve, akkor bizony rögvest kiderül, hogy a vásárlók pénzük döntő részét a hagyományos boltokban hagyják. Persze, a hagyományos bolt is át fog alakulni és például az átvevőpontok révén össze is fonódik a webáruházzal.