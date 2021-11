Átlépte a 7 ezer milliárd forintot az idei harmadik negyedév végére a privátbanki ügyfelek vagyona - derül ki a Blochamps Capital frissen megjelent jelentéséből. Egyetlen év alatt 17 százalékkal nőtt a legvagyonosabb ügyfélkör megtakarításainak volumene, egy átlagos privátbanki kliens számláján már 152 millió forint vagy ennek megfelelő értékpapír van.

Akik bent vannak az elitben, azoknak viszont az átlagnál gyorsabban nő a vagyonuk. A magyarországi háztartások pénzügyi vagyona a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes adatai szerint szeptember végén 71 261,7 milliárd forint volt, 11 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ezt is fenntartásokkal kell kezelni, hiszen az MNB olyan tételeket is beleszámol ebbe, mint az állam tartozása az egykori magán-nyugdíjpénztári tagok felé, ami alapján virtuálisan még minden egykori pénztártagnak létezik valahol csaknem egymillió forintja egyéb követelés címen. Emellett az MNB beleszámolja a lakosság kölcsönadott hiteleit és meg nem érkezett fizetését is a vagyonba.

A gazdagok gyorsabban gazdagszanak

Az ehhez hasonló tételektől megtisztítva 64,5 ezer milliárd forint körüli pénzügyi vagyon marad a háztartásoknál, ennek nagyjából a 11 százaléka tartozik már a privátbanki elithez, vagyis a háztartások alig 1 százalékánál van a magyarországi lakosság pénzügyi vagyonának több mint a tizede.

A vagyonos rétegen belül is igaz, hogy minél több pénze van valakinek, általában annál gyorsabban nő tovább a vagyona, a top 100 leggazdagabb magyar gazdagodása még szembetűnőbb, mint az áltagos vagyonosoké. Ezek az emberek az idei évben a becslések szerint mát 5300 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkeztek, jövőre a száz leggazdagabb magyarnak várhatóan a 6100 milliárd forintot is eléri majd a vagyona.

A többi tehetős ügyfél sem panaszkodhat majd. Ez év végére a Blochamps becslései szerint a nem egészen 47 ezer privátbanki számlán 7300 milliárd forintnyi vagyon halmozódhat fel, ami ezer milliárd forint körüli összeg egyetlen év alatt, jövőre pedig a privátbanki vagyon elérheti a 8 ezer milliárd forintot.

Nem könnyű bejutni az elitklubba

Bár az MNB kimutatásai szerint a háztartások vagyona folyamatosan nő, a valódi gyarapodás valóban egy szűkebb kör kiváltsága lehet. Ezt jelzi az is, hogy a privátbanki ügyfelek száma száma az évek során nem sokat változott, a mostani nyilvántartás szerint 46710 privátbanki számlát kezelnek a különféle intézmények, ez a szám alig változik, vagyis a vagyonos körbe kevesen kerülnek be.

Pedig sokan próbálkoznak, az idén is sokan nyitottak a pénzügyi szolgáltatóknál értékpapírszámlát. Szeptember végén 1,83 millió értékpapírszámla volt már a bankoknál, brókercégeknél és fióktelepeknél, ennek azonban csak a töredékén lehetett csak annyi megtakarítás, amelyhez már privátbanki kiszolgálás is járt.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen jó néhány tízmillió forinttal kell rendelkezni, jelenleg a szolgáltatók többségénél 70 millió forint fölött van a privátbanki belépési limit, de több pénzügyi intézmény 100 millió forint fölötti megtakarítást vár el a különleges bánásmódért az ügyféltől.