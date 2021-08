Intenzívebben nő a legfelső réteg vagyona, mint bármelyik kisebb vagyonnal rendelkező szegmensé - derült ki a Blochamps Capital 2021-es privátbanki konferenciáján. A növekedés Magyarországon nemzetközi összevetésben is kiemelkedő.

Bár a járvány sújtotta 2020-as évben 100 milliárd forinttal csökkent Magyarország 100 leggazdagabb vállalkozójának összvagyona, ebben az évben akár több, mint 15 százalékos növekedésnek örülhetnek majd. Az elmúlt 3 évben elképesztő vagyonkoncentráció kezdődött a legtehetősebbek körében, a piramis csúcsán lévő 100 millió forint feletti állományú privátbanki számlák például csaknem kétszer annyi pénzzel rendelkeznek, mint 2017-ben.

Kelet-Európában a lengyel és az orosz piac számít a legnagyobbnak, de a növekedési ütem mindenhol intenzív, Magyarországon is, és ez a lendület fenn is fog maradni. Az idén Magyarországon két számjegyű növekedést várnak a privátbanki piacon, és jövőre is komoly gyarapodásra számíthatnak a vagyonos emberek.

A privátbanki szolgáltatók előtt sok a kihívás annak ellenére, hogy a kezelendő vagyon folyamatosan nő. Az egyik, hogy egyre több új szolgáltató jelenik meg a piacon, ezek lehetnek digitális fintech cégek is. A másik az, hogy az ügyfélkör számára készülő termékeknél egyre alacsonyabb vagyonú szegmenseket kell bevonni. Az UBS Svájcban elkezdte az úgynevezett affluens (prémium) ügyfélkör számára is a privátbanki termékek értékesítését, és más versenytársak is erre az útra léptek - mondta Karagich István, a Blochamps ügyvezetője az előadásában. A szolgáltatókra számos fejlesztés vár, át kell alakítaniuk a díjstruktúráikat, és azzal is szembe kell nézniük, hogy újabb generációk jelennek meg az ügyfélkörben más igényekkel.

A szolgáltatóknak nem csak a korosztály, de a nemek alapján is másképp kell hozzáállniuk az ügyfelekhez, a felmérések szerint ugyanis a nők mást tartanak fontosnak egy privátbanknál, mint a férfiak. Szintén egyre fontosabbá válnak az úgynevezett esg (environmental, social, government - környezetvédelmi, társadalmi, irányírási) szempontok a befektetéseknél, a fenntartható befektetések fontosságát egyre kevesebben kérdőjelezik meg.

Az elmúlt években az egy privátbankárra eső kezelt vagyon megduplázódott, és a portfóliók összetétele is változik. Az állampapír-befektetések jelentősége egyre kisebb, jellemzően a befektetési alapokba áramlik az a pénz, ami nem az állampapírpiacra került az utóbbi egy-két évben.

A következő években egyébként a digitális felületek válnak a legnagyobb csatatérré akkor is, ha a privátbanki ügyfelek, különösen a fiatalok meggyőzéséről van szó. Ennek köszönhetően a piaci szereplők 80 százaléka több forrást biztosít majd IT-fejlesztésekre, mint az elmúlt 20 évben bármikor. Mindez egybevág a nemzetközi trendekkel, amelyek azt mutatják, hogy a digitalizációs kényszer az árazástól az egyedi kockázati profilok kidolgozásán át a 0-24 órás, interaktív portfóliójelentésekig a vagyonkezelés minden területén gyorsuló ütemben jelentkezik. A vagyonkezelők szakértelme és iránymutatása mindig domináns lesz, de ha meg akarják tartani ügyfeleiket, valamint fenntartani az üzletág jövedelmezőségét, meg kell tanulniuk bővíteni képességeiket az elérhető digitális innovációkkal a legmagasabb ügyfélszegmensek és az affluens réteg felé mindkét irányban.