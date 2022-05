Már korábban felröppent a hír, hogy az Aldi félmillióért keres bolti dolgozókat a balatoni boltjaiba. De csak a nyári hónapokra, határozott idejű szerződéssel, igaz, nagy tömeg is csak akkor van azokban a boltokban. A többiek csak fékezett habzással követik a boltos bérversenyt, a Lidl például hasonló módon 432 ezret kínál.

Kérdés persze, hogy mit szólnak ehhez a többiek a boltban esetleg régebb óta, de kevesebbért dolgozók közül, hiszen százezres nagyságrendű a különbség az állandó dolgozókkal szemben, de sok más megoldás nem nagyon van.

A friss statisztika szerint mélyrepülésben a boltos foglalkoztatás (ebben az adatkörben az alkalmazottak és a vállalkozók, például egyéni vállalkozók egyaránt benne vannak). 2022 első negyedévében 2019 azonos időszakához képest 16 ezer foglalkoztatott hiányzik.

Az összehasonlítást persze árnyalja a boltszám csökkenése is, mellette pedig az elmúlt két esztendőben a különféle kényszerű járványkorlátozások, így az iparcikkes boltzárak, nyitvatartási korlátok, melyek a március hónapok révén megcsapolták az első negyedéves létszámokat is. Igaz, az élelmiszeres boltoknál volt némi spájzolás is, de csak egyszer, 2020 első negyedének végén.

Végül az a kép kerekedik ki, hogy sokkal kevesebben dolgoznak a boltokban, mint azt a boltosok szeretnék, bizonyítja ezt a balatoni megdobott javadalmazás is.

Bolti foglalkoztatottak* első negyedév éves átlag ebből alkalmazott 2019 374 374 327 2020 378 371 315 2021 351 355 302 2021/2019 -23 -19 -25 2022 358 . . 2022/2019 -16 . . *ezer fő Forrás: KSH

Az éves statisztikát nézve egyébként a férfi foglalkoztatottak száma 5 ezerrel, a nőké 14 ezerrel csökkent 2019 és 2021 között. A 65 év felettiek száma 8 ezer körül volt mindhárom esztendőben, tehát nem futottak a nyugdíjasok árufeltöltőnek, vagy pénztárosnak.

Éles fordulatot vett 2021 szeptemberétől a bolti foglalkoztatás szabálya, mivel voltaképpen a boltosokra van bízva, milyen tudással, képzettséggel vesznek fel eladót, pénztárost. A jog már nem ír elő kötelező szakképesítést - persze, a boltosnak azért gondoskodnia kell arról, hogy az eladója betartsa a szabályokat, különben jön a büntetés. De ez sem látszik az alkalmazotti létszám változásában, nem lett könnyebb bolti dolgozót alkalmazni

Alkalmazottból ugyanis még dermesztőbb a hiány: 24 ezer fővel kisebb a létszámuk, mint a járvány előtti időszakban. E létszámcsökkenésből 21 ezer női dolgozó volt.