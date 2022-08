Fontos azonban kiemelni, hogy ezek az energiatakarékosságot szolgáló eszközök, módszerek nem befolyásolják a vásárlás élményét, a vásárlók továbbra is kényelmesen nézelődhetnek, válogathatnak az üzletekben, áruházakban - írta az szövetség.

Az OKSZ célja, hogy a tagjai körében már alkalmazott és tervezett módszerek összegzésével és bemutatásával segítséget nyújtson a többi kereskedelmi vállalkozásnak és az üzlethelyiségekben tevékenykedő különféle szolgáltatóknak is. A javaslatok egy része a meglévő eszközök, például a világítás takarékosabb használatára irányul, míg más része kisebb-nagyobb átalakításokat igényel.

A kereskedők, szolgáltatók pénzügyi lehetőségei ugyan szűkösek, ennek ellenére célszerű megfontolni az energiatakarékosságot szolgáló fejlesztéseket is. Bár a következő hónapok a kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások számára további kihívásokat is jelentenek majd - sokak számára a talpon maradás a tét -, az energiatakarékos lehetőségek alkalmazása jelentős mértékben is enyhítheti terheiket, akár egy megoldás megvalósításával is. Az üzletek adottságai az energiatakarékosság tekintetében is eltérőek, ezért a megoldások, fejlesztések, beruházások is különbözőek lehetnek.

Az OKSZ tagvállalkozásai eddigi lépései, tervei a következők:

Azonnal végrehajtható energiatakarékossági lépések

világítás lekapcsolása az üzlet zárását és a dolgozók távozását követően,

a nyitvatartási időn kívül történő munkavégzés alatt a vásárlótér világításának csökkentése, (éjszakai árufeltöltés esetében csak a legszükségesebb világítás),

a nyitvatartási időben az eladótéri világítás felülvizsgálata, a vásárlói élményt nem befolyásoló mértékű csökkentése,

az üzlethelyiség egyéb részeinek gyengébb világítása, (raktárbejárat előtt, bevásárlókocsik, kosarak tárolóhelye körül),

a légkondicionálók hőmérsékletének szabályozása a külső hőmérséklethez igazodva, túlzott hűtés elkerülése,

a fűtési időszakban optimális hőmérséklet beállítása (szem előtt tartva, hogy a vásárlók a külső hőmérséklethez igazodó öltözetet viselnek),

az ajtók, nyílászárók használatának ellenőrzése (légkondicionálás, valamint fűtés mellett),

a légcserélő rendszerek lekapcsolása éjszakára, használatuk csak a szükséges esetekben,

a használaton kívüli hűtőkamrák lekapcsolása,

az üzlethez kapcsolódó raktárban, valamint a logisztikai központokban a világítás, a hűtés-és a fűtés felülvizsgálata, a fényerő és a hőmérséklet módosítása; nem indokolt esetben a világítás kikapcsolása,

a hűtők, mélyhűtő berendezések olvasztási ütemtervének felülvizsgálata,

a tetőlogók, totemek és pilonok világításának lekapcsolása az üzlet zárása után,

a kirakatok világításának lekapcsolása a zárórát követően,

a parkolók világításának lekapcsolása zárás után (figyelemmel ugyanakkor az üzletbiztonságra, továbbá engedélyeztetni kell).

Energiatakarékosságot segítő fejlesztések, beruházások, melyekből akár egy is segíthet a takarékoskodásban