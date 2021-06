A tavalyi év egyik nyertes ágazata a brókercégeké volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a szektor adózott eredménye megközelítette a 11,7 milliárd forintot, ami 26,6 százalékkal magasabb a 2019-esnél, és persze történelmi rekordnak számít. A zuhanó majd emelkedő tőzsdék, a rekord mélységbe hulló forintárfolyam láttán a kisbefektetők és a nagyobbak is jóval többet kereskedtek, mint egy átlagos tőzsdeévben, ami a befektetési vállalkozások malmára hajtotta a hasznot.

A brókercégek befektetési szolgáltatásból származó bevétele tavaly 163 százalékkal nőttek, a ráfordításaik pedig még ennél is nagyobb mértékben, több mint 200 százalékkal emelkedtek. Jutalékot is valószínűleg többet kellett fizetni a brókereknek, mint korábban, a személyi jellegű ráfordítások is több mint 9 százalékkal emelkedtek.

Az MNB adatai szerint tavaly év végén 12 befektetési vállalkozás volt jelen a magyar piacon, jelenleg pedig 13 fős a piac. A legnagyobb három szereplő, amelynél lakossági ügyfelek is kereskednek: az Erste Befektetési Zrt., a Concorde Értékpapír és az Equilor Befektetési Zrt. Mindhárom társaság sikeres évet zárt tavaly, nőtt a nyereségük.

A brókercégek piacának legnagyobb hazai játékosa az Erste Befektetési Zrt., amely külön cégként működik az Erste csoporton belül, és kezeli az összes értékpapírszámlát, amely a csoporton belül létrejön. Vagyis a Erste Bank lakossági és privátbanki számlái is a brókercég kezelésében vannak. Más magyarországi bankoknál ugyanezek az értékpapírszámlák általában a bankhoz, és nem a brókercéghez tartoznak.

Az Erste Befektetési Zrt. több mint 6,3 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta a tavalyi évet, ami 27 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, és olyan nagy, hogy ez az egy cég vitte el a szektor nyereségének több mint a felét.

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele érdekes módon nem nőtt a cégnél, hiába ugrott meg a tőzsdei forgalom, a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításait viszont sikerült csökkenteni tavaly, így a befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 18,5 százalékkal 14,4 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 21 százalékkal nőtt 6,19 milliárd forintra.

A beszámoló szerint a bérek is nőhettek az Erste brókercégénél, hiszen a bérköltségek 11,4 százalékkal emelkedtek. A beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítő melléklet szerint ebben még némi állami támogatás is segített. 2020-ban a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak a jelenlegi covid-19-járvánnyal összefüggésben való bértámogatása jogcímen 11 626 ezer forintot kapott a társaság.

Nőtt a foglalkoztatottak száma is a cégnél, 2019-ben még 136 fő dolgozott ott teljes és 13 részmunkaidőben, 2020-ban már 140 teljes és 15 részmunkaidős dolgozója volt a társaságnak. A beszámolóból az is kiderül, hogy utánuk 1,765 milliárd forintnyi bérköltség keletkezett, vagyis egy átlagos teljes munkaidős dolgozó 1,26 millió forintba került havonta. Egyéb juttatást is kaphattak a dolgozók, mert 71,2 millió forintot ezen a címen is elkönyvelt a cég, ez alkalmazottanként havonta valamivel több mint 42 ezer forint. A legjobban a 15 részmunkaidőst fizethette meg az Erste Befektetési Zrt., mivel az ő bérköltségük 239,5 millió forint volt, ami nagyjából 16 millió forint évente, vagyis havi 1,33 millió. A részmunkaidősök szintén kaptak egyéb juttatásokat.

Kiugró növekedés a Concorde-nál

A Concorde Értékpapírnál a fő tevékenység, a befektetési szolgáltatások bevétele 19 százalékkal nőtt tavaly 6,29 milliárd forintra, de az alaptevékenység ráfordításai is emelkedtek csaknem 24 százalékkal, és meghaladták az 1,4 milliárd forintot. Az alaptevékenység eredmény így 4,88 milliárd forint lett, ami 18 százalékkal haladta meg a 2019-est.

A brókercégnél beszámolójában minden eredményességről szóló soron nőttek a számok. Az üzleti tevékenység eredménye 17 százalékkal emelkedett 1,185 milliárd forintra, az adózás előtti eredmény több mint 30 százalékkal 2 milliárd forint fölé ugrott, az adózott eredmény is csak egy kevéssel maradt el a 2 milliárd forinttól, ami azt jelenti, hogy csaknem 28 százalékkal nőtt 2019-hez képest.

A Concorde-nál is nőttek tavaly a bérköltségek, de a létszám is emelkedett. A brókereket ott is jól megfizették, még magasabb fizetést kaphattak, mint az erstések. A 92 teljes munkaidőben foglalkoztatott nem fizikai munkát végző alkalmazott 1,613 milliárd forintot keresett, vagyis átlagosan havonta csaknem 1,5 millió forintnyi bérköltség jutott egy teljes munkaidős szellemi munkakörben dolgozóra. Az egyetlen fizikai dolgozóra évi 6,7 millió forintnyi bérköltség jutott, a 13 részmunkaidősre pedig nem egészen 129 millió forint, ami fejenként 9,9 millió forint évente, és 827 ezer forint körül van havonta. Ezek nem a bruttó bérek, hanem tartalmazzák a munkáltatói bérköltségeket is.

A kiegészítő mellékletből kiderül, hogy nem csak a dolgozókkal bánt bőkezűen a brókercég, de alapítványokat is támogatott tavaly. A pandémiában a civilek különösen nehéz helyzetben lehettek, de a Concorde pedig 47,59 millió forintot fizetett nekik, jóval többet, mint 2019-ben.

A járvány ellenére szalad a szekér az Equilornál

"A háztartások nettó pénzügyi vagyona egy év alatt 7,1 százalékkal emelkedett, mely a korábbi években megszokott növekedésnél lassabb ugyan, de a koronavírus-járvány okozta válság mellett mindenképpen figyelemre méltó. Ugyanakkor részben a fogyasztási lehetőségek szűkülése miatt is nőtt a megtakarítási hajlandóság. Fentiekből kifolyólag a befektetési szolgáltatók általános forgalomnövekedést tapasztaltak az év során, mely egyrészt a korábbi pozíciók zárásának, másrészt új pozíciók felvételének volt köszönhető.

Az Equilor Befektetési Zrt. esetében a koronavírus okozta hatások az üzletmenetre nem bírtak negatív hatással. A forgalmi adatokban visszaesés nem történt, inkább ellenkező tendencia volt megfigyelhető. Ügyfeleink részéről nőtt a befektetési kedv, megnövekedett a számlanyitások száma. Általánosságban elmondható, hogy az ügyfélpozíciók kockázata megnőtt, ugyanakkor a megnövekedett kockázat nem eredményezett a társaság szempontjából negatív eredményességet" - írják az Equilor beszámolójának kiegészítő mellékletében.

A brókercég valóban jól teljesített tavaly. A befektetési szolgáltatások bevétele csaknem 18 százalékkal 2,86 milliárd forintra ugrott, és bár a ráfordítások is nőttek, az alaptevékenység eredménye több mint 18 százalékkal 2,23 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 238,9 millió forint lett, ami több mint a háromszorosa a 2019-esnek. Az adózott eredmény 84,34 millióról 309,26 millió forintra ugrott egy év alatt.

Az Equilornál is nőtt az alkalmazottak száma és a bérköltség. A társaság 2019-ben még csak 72, tavaly már 77 főt foglalkoztatott, akikre összesen 963,6 millió forint bérköltséget számolt el. Ebből az állományi dolgozók bére 760,864 millió forint volt, személyi jellegű egyéb kifizetésekre 62 millió forintot fizetett az Equilor. Az Equilornál tehát 823,5 ezer forint körül van az átlagbér.