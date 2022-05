Annak ellenére, hogy Budapest Airport tavalyi utasforgalma 20 százalékkal, a légiáru mennyiség pedig 36 százalékkal emelkedett 2020-hoz képest, a vállalat a koronavírus-járvány második évét is komoly veszteséggel zárta: a 2021-es pénzügyi évét 143 millió euró nettó árbevétel mellett 87,6 millió euró veszteséggel fejezte be.

A cég MTI-nek küldött, hétfői közleménye úgy fogalmaz: a tavalyi egy újabb "katasztrofális év volt a légiközlekedési iparágban", bár a pandémia első événél, 2020-nál valamelyest jobban alakult.

Az év második felében megkezdődött a kilábalás a koronavírus-járvány okozta súlyos válságból. Folyamatosan épültek vissza a légitársaságok kapacitásai és ezzel párhuzamosan a repülőterek forgalma, de az utasszámok még továbbra is messze elmaradtak a 2019-es szinttől - tették hozzá.

A vállalat 143,3 millió euró nettó árbevétele az előző évit 21 százalékkal haladja meg, a veszteség pedig 20 százalékkal csökkent 87,6 millió euróra.

A Budapest Airport ezt az utasszámcsökkenéshez köthető hatalmas bevételkiesést továbbra is a rekord cargo-forgalommal és olyan stabil, az utasszámtól függetlenül működő bérlőktől származó ingatlanhasznosítási bevételekkel tudta valamelyest pótolni, mint például a repülőgép-karbantartó vállalatok és az integrátorok .

A cég 2022 márciusában átlagosan 13 százalékkal emelte a dolgozói béreket.

Közölték azt is, tavaly 36,6 millió eurót fordítottak fejlesztésekre, így ezzel a 200 millió eurót is meghaladta az elmúlt 3 évben elvégzett kapacitásbővítő, infrastrukturális és fenntarthatósági beruházások értéke.

A Budapest Airport megkezdte az 1. Terminál újranyitásának és az új, 3. Terminál építésének előkészületeit. A két beruházás összértéke meghaladja majd az 1 milliárd eurót.

Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója a közleményben kiemelte: büszkék rá, hogy a második, járvány sújtotta évet is át tudták vészelni állami támogatás nélkül, és minden nehézség ellenére a fejlesztéseket is dinamikus ütemben folytatták. Reményét fejezte ki, hogy idén az utasforgalomban, és így a bevételekben is megközelítik a 2019-es eredményeket.