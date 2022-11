Kellemetlen meglepetés érheti Budapest ikonikus kirakodóvásán a vevőket

Szemben az elmúlt évekkel idén nem a Fővárosi Önkormányzat rendezi a Vörösmarty téren a karácsonyi vásárt, hanem az V. kerületi önkormányzat. Korábban és most is egy-egy rendezvényszervező cég működik közre a szervezésben, ám kérdések merülnek fel a bérleti és a közterület-használati díj közötti nagy különbséggel kapcsolatban, ami komoly hatást gyakorolhat a vásári termékek árára is.