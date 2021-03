Varga Zsolt

A Napi.hu arra volt kíváncsi, végeztek-e már számításokat, hogy a februári kormányrendelet, miszerint öt hónapon át nem kell bérleti díjat fizetni a vendéglátásban érdekelt önkormányzati üzlethelyiségek után, Budapesten hány egységet érint, és havonta mekkora összegről van szó.

QP | Quality Placement

„A Fővárosi Önkormányzat a saját maga által bérbe adott ingatlanok esetében rendelkezik a kért információval. A kormányrendelet szerinti feltételeknek a jelenlegi ismereteink szerint 55 ingatlan felel meg, amelyek bérleti díja havonta nagyságrendileg nettó 49 millió forint" – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

Azaz üzlethelyiségekként csaknem egymillió forint a bérleti díj, amit most négy hónapon át elengednek. Bár eredetileg nem kérdeztük, a Főpolgármesteri Hivatal válaszát az alábbiakkal is kiegészítette „Ezt megelőzően a Fővárosi Önkormányzat a saját elhatározásából (egyebek mellett) a vendéglátási célra bérbe vett helyiségek bérlőinek az árbevétel-csökkenésükkel arányos, maximum 90 százalékos mértékű bérleti díj kedvezményt biztosított.” Mivel azonban nem részletezték, erre is rákérdeztünk, mit jelent ez forintban.

„Novemberben 18 vállalkozás kapott kedvezményt, összesen mintegy 3,24 millió forint értékben, decemberben pedig 17 vállalkozás kapott, összesen mintegy 2,62 millió forint értékben. A kérelmeket minden esetben jóváhagyta a hivatal, ha ehhez a kormányrendeletben előírt dokumentumokat benyújtotta a vállalkozás.”

Mindent egybevetve mintegy kétszázmillió forintjába fáj a Fővárosi Önkormányzatnak a kormányrendelet teljesítése és önként vállalt felajánlkozása.

Varga Zsolt