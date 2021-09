A következő hónapokban kaphat jóváD. D. Rövidtávon nem okoz nagy változást, a hosszabb távú stratégiai célokat viszont már közösen fogjuk kitűzni a kisebbségi partnerünkkel.hagyást a magyar Auchan a stratégiai-beruházási céljaira, amely szerint a jövőben terjeszkedés várható - mondta a Világgazdaságnak Dominique Ducoux, az Auchan és a Pascal Steens, a boltánc anyavállalatához tartozó ingatlancég vezetője.

A magyar kézben lévő Indotek Group magyar Auchanban való tulajdonszerzéséről folyó tárgyalásokról Dominique Ducoux azt mondta: "Egy ideje már zajlottak az egyeztetések az Indotek Group és az Auchan csoport holdingja, az ELO között, amelynek az Auchan Magyarország Kft. mellett a Ceetrus Magyarország is a hazai leányvállalata. Az viszont egy pillanatig sem volt opció, hogy többségi tulajdonosi hányadról mondjunk le, azaz, nemhogy a 100, az 51 százalék sem képezhette a tárgyalás alapját. Egyrészt ez egy francia családi tulajdonú vállalat, és döntően az is marad, másrészt fel sem merülhetett, hogy azok a munkavállalóink, akik részvényesei is a társaságnak, ne tarthassák meg az érdekeltségüket."

Az Auchan célja, hogy az ország teljes lakosságát elérje a hagyományos boltokkal és az online csatornával. Jelenleg nagyjából a magyar vásárlók harmada találkozik az Auchan-üzletek kínálatával, mert eddig főként a fővárosra és a központi régióra koncentrált a cég. "Ezt a célunkat 2025-ig szeretnénk megvalósítani, mint ahogy azt is, hogy legyen legalább 15 százalékos a piaci részesedésünk" - mondta Dominique Ducoux. Hozzátette: Ennek az útnak a felénél járnak és abban bíznak, hogy üzleti terveiket gyorsabban, hatékonyabb valósíthatják meg az Indotekkel. Pascal Steens pedig arról beszélt, hogy a Ceetrushoz A hozzánk tartozó 330 hektárnyi fejlesztési telek hasznosítását már elsősorban nem is a kiskereskedelmi szegmens határozza meg, hanem sokkal inkább az ehhez az átalakuláshoz illeszkedő igények. Szerteágazó beruházói terveik vannak: szállodák, éttermek éppúgy a lehetséges projektek között vannak, mint további lakóingatlanok vagy irodaházak.

Bár Dominique Ducoux nem említette, hogy pontosan mekkora most a magyar Auchan részesedése, de a boltláncok 2020-as bevételét összegyűjtő Trade Magazin listája támpontot adhat ehhez. A kilenc legnagyobb bevételű boltlánc (Auchan, Aldi, CBA, Coop, Lidl, Penny, Reál, Spar, Tesco) összesített bruttó bevétele meghaladta az 5 ezer milliárd forintot tavaly, ebből az Auchan 422 milliárddal részesedett, ami 8 százalék feletti részesedést jelent. A múlt évi rangsort egyébként a Lidl vezeti 824 milliárddal, a 739 milliárd forintos bevételt elérő Spar és a korábbi években rendre első helyen végző - 2020-ban 737 milliárdos forgalmat produkáló - Tesco előtt. (Fontos azonban, hogy a teljes kiskereskedelmi piac a a legnagyobb boltláncok bevételénél jóval nagyobb, így az auchanos 8 százalékra rúgó piaci részesedés csak a nagyságrendeket mutatja.)