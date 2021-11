Hétfőtől három hónapig 480 forintban maximalizálta a sima 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát a kormány. Gulyás Gergely, a múlt csütörtöki kormányinfón azt mondta: az üzemanyagok ennél lehetnek olcsóbbak, drágábbak viszont nem.

A lépéssel a kormány nagyon szűk teret hagyott a piaci versenynek, korábban a sztrádás kutakat is beleértve akár 50-80 forintos különbség is lehetett a legolcsóbb és legdrágább kutak között. A Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) hétfő reggel az M7-esen, az M1-es és M7-es bevezetőjén, valamint több XI. kerületi kúton megnézte, hogy miként kezdték meg az új korszakot a benzinkutak. A legtöbben a plafon közelébe tették az árakat a legjellemzőbb árcímke a 479,90 forint volt, de a sztrádán volt 480 forintos összeg is.

469,90 forint / liter

Az sejthető volt, hogy a legtöbb benzinkút a magas olajárak miatt a 480 forintos szinthez közeli árat szab, hiszen az árplafon bevezetése előtt az átlagár 500 forint felett volt mindkét üzemanyag esetében.

Kérdés volt viszont, hogy a boltláncok nagyon alacsony haszonkulccsal dolgozó kútjai, amelyek még a korlátozás előtt is az átlagnál nagyjából 15-30 forinttal olcsóbban adták az üzemanyagot, versenybe szállnak-e egymással. A Buksza budaörsi körképe alapján megtették.

A versenyt pedig - legalábbis a hétfő reggeli helyzet szerint - az Aldi OMV-vel közösen működtetett kútja nyerte, ahol 469,90 forintért lehet kapni mindkét üzemanyagot, vagyis 10 forinttal a plafon alatt. Ezzel szemben a közelben lévő Auchan és Metro-áruházhoz tartozó töltőállomáson csak pár forinttal volt alacsonyabb az ár, előbbin a 95-ös és a gázolaj egyaránt 477 forint volt, utóbbin pedig mindkettőért 1 forinttal többek kellett fizetni.

Szigorú szabályok



A 480 forintos üzemanyagár-plafon bevezetésének részleteiről szóló rendelet egyébként szigorú szabályokat határozott meg a benzinkút-üzemeltetők számára a trükkök kiküszöbölése érdekében.

Az egyik szabály, hogy valamennyi kút működtetőjének november 18-ig - azaz csütörtökig - el kell küldenie a céges adatait a kereskedelemért felelős szaktárcának és köteles vállalni, hogy üzemeltetni fogja a töltőállomást. Amennyiben üzemszünetet rendel el vagy a hatósági árnál magasabban értékesíti az üzemanyagot, akkor nem lehet nyilvántartott szolgáltató. A kút működtetőjének kérésére törölhetik a kutat a nyilvántartásból, ebben az esetben bezárhat. Van ugyanakkor olyan kitétel is, hogy más veszi át az üzemeltetést.

A kutaknak a következőket is be kell tartaniuk: