"Az oké, hogy van árstop, de nem lehet állandóan étolajban sütött csirkemellet enni, meg hozzá tejet inni. A többi kaja iszonyúan drágul. Sorban vesszük le a saját étlapunkról, pontosabban a bevásárlólistánkról a korábbi években megszokott tételeket. Például a sajtot" - mondta a Bukszának (a Napi.hu szerkesztőségi blogjának) egy, a Velencei-tónál lévő diszkontban történt vásárlás után egy középkorú, kétgyermekes anya. Ő igyekszik "levadászni az akciókat és belép minden hűségprogramba, akciós kampányba, ha ezzel lejjebb tudja szorítani a kiadásokat. Hasonlóan fogalmazott egy budai élelmiszerboltban történt vásárlás után egy szintén középkorú, feleségével egy gyermeket nevelő apa. Az árstopról azt mondta: "Tök jó, hogy van, valamennyire visszafogják a kiadásokat, de összességében nem sokat segítenek. Régebben volt konkrét kedvenc boltunk, ma már viszont abba megyünk, ahol a legolcsóbban össze tudjuk állítani a szükséges élelmiszer-kombót."

Nézzük az akciókat, a boltok kuponos engedményeit, azt vesszük, ami olcsó. Persze, amire szükség van azt megvesszük, de extrákra nem futja, ha pedig valami nagyon olcsó, abból picit többet. Teljesen másképp vásárolunk, mint korábban

- ezt egy budaörsi hipermarketben történt vásárlás után a közelben lévő trafiknál dohányzó házaspár mondta kérdésünkre, hogy miként érinti őket az egyre durvább élelmiszer-drágulás. Rengeteg hasonló véleményt lehetne idézni vásárlóktól az elszabaduló élelmiszerárakról, amely fókuszba helyezte a boltláncok akciós programjait nemzetközi szinten és a magyar piacon is. A magyar vásárlók több mint fele eleve nézi az akciókat, a Napi.hu megrendelésére még idén márciusban készült reprezentatív felmérés szerint a válaszadók 53 százaléka rendszeresen nézi az akciókat.

Az élelmiszer-drágulás elleni küzdelemben segítséget jelentenek az akciók mellett a hosszú távú hűségprogramok, ezért megkérdeztünk több nagy boltláncot, hogy mennyien regisztráltak ezekbe a hűségprogramokba és mennyit tudnak így megtakarítani a vevők.

Jelentős összeget lehet spórolni

A Tesco közölte: már több mint 1 millió Clubcard hűségkártya-tulajdonos van, akik hetente több száz terméket eleve kedvezőbb áron vehetnek meg. A programban résztvevő vásárlók ezen felül pontokhoz jutnak, amelyeket pénzutalványok formájában válthatnak be. Emellett kuponokat és személyre szabott ajánlatokat is kapnak, amelyek további kedvezményeket biztosítanak.

A clubcardos alkalmazás a csak tagok számára kínált exkluzív ajánlatokat is listázza, és emlékeztet az akciókra. Az applikáció további előnye, hogy a vásárlók a pontgyűjtési időszaktól függetlenül, bármikor saját maguk is pénzutalványokra válthatják gyűjtött pontjaikat, amivel csökkenthetik vásárlásuk végösszegét. A tescós intézkedések között van továbbá, hogy április 19. óta minden kedden a nyugdíjas vásárlók 5 százalék kedvezményt kapnak a vásárlás végösszegéből, ha használják Tesco Clubcard kártyájukat. A programban való részvétellel a Tesco szerint összességében akár 25 százalékkal lejjebb szorítható a vásárlás összege. A boltlánc garantált árral is operál több száz termék esetében. A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy

a boltlánc a közel 700 leggyakrabban keresett, illetve alaptermék árát minden héten összehasonlítjuk a versenytársak áraival, és vállaljuk, hogy a legalacsonyabb szinten tartjuk. Ha a vásárló ezeket máshol mégis olcsóbban találja meg, akkor visszafizetjük a különbözetet.

A számla végi kedvezmény a legnépszerűbb a Lidlnél



A Lidlnek korábban eseti akciókat tartott, de nemrég a brit piacon, majd Magyarországon is megjelent a Lidl Plus, amely szintén mobilalkalmazáson keresztül kínál jelentős árkedvezménnyel a teljes akciós palettán kívül komoly kedvezményeket pár termékre egy-egy héten. Ténylegesen akár 20-40 százalékos árengedmény is elérhető.

A Lidl megkeresésünkre közölte: májusban volt egy éve, hogy elindult a Lidl Plus digitális hűségprogram, amit ma már a vásárlók negyede használ, és ez alatt az egy év alatt több mint 15 millió kedvezményre jogosító kupont váltottak be a felhasználók. A mobilalkalmazás nem csak extra vásárlási előnyökhöz és kedvezményekhez juttatja a vásárlókat, de számos olyan hasznos funkciót is tartalmaz, mint a digitális nyugta vagy a boltkereső, ami megmutatja, melyik Lidl áruház van nyitva hozzá legközelebb. Az alkalmazás funkciói közül az egyik, hogy folyamatosan gyűjti, a program segítségével mennyi pénzt takarított meg az illető. Arra a kérdésre, hogy átlagosan mennyit spórolhatnak az érintettek, a Lidl üzleti titokra hivatkozva nem adott pontos választ. A boltlánc alkalmazását külföldön is lehet használni, mindenhol külön ajánlatok élnek, más érvényes Máltán, Cipruson, vagy a Kanári szigeteken. Az applikáció a területi megosztást nézve vidéken és a fővárosban egyaránt népszerű. "A vásárlói trendek alapján pedig a legkedveltebb akcióknak egyértelműen a számla végi egy összegű kedvezmények számítanak" - áll a Lidl válaszában.

Rengeteg vásárló vesz részt az úgynevezett Supershop programban, amely a Sparnál többet között a Sparban történő vásárlásoknál nyújt kedvezményeket. A boltlánc közlése szerint több mint 3 millió tagja van a programnak, a Spar azonban - szintén üzleti titokra hivatkozva - arról nem adott információt, hogy az supershopos vevők százalékos arányban mennyit tudnak megtakarítani a programnak köszönhetően.

Az Auchannál 20-30 százalékos kedvezmény is összejöhet



Az Auchannál úgynevezett bizalompontokat gyűjthetnek a programban regisztrált - több száz ezer - vásárló, akik a cég adatai szerint több mint 1,5 milliárd forintot spóroltak. A pontgyűjtés mellett hetente megújuló Bizalom-kártyás ajánlatokat adnak a hűségprogramos vevőknek, akik ezzel átlagban 20-30 százalékos árcsökkenést érthetnek el. Az boltlánc közölte, hogy a hűségprogramos vevők nagyobb értékben és többször vásárolnak, mint az átlagos auchan vásárlók.

