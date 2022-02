Több mint 27,2 milliárd dolláros - mostani árfolyamon majdnem 8500 milliárdos árbevétellel zárta a 2021-es évet a főként tévéiről ismert Hisense.

Ez 33 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A cég továbbra is Kínában a legnépszerűbb, de egyre nagyobb szeletet kér magának a nemzetközi piacon is. 100 dolláronként 42 a Kínán kívüli piacokról folyt be a cég kasszájába.

A cég a magyar piacon 300 százalékkal növelte az eladásait, ezzel 3,9 százalékos a részesedése. Simon Anikó, a magyar leánycég marketingvezetője azt mondta: Magyarországon is egyre többen keresik a világszerte népszerű, óriási kijelzőjű tévéket. Ezt mutatja, hogy bár a teljes magyar piacon az tévéeladások 2021-ben több mint 16 százalékkal csökkentek 2020-hoz képest, a forgalom közel 3 százalékkal nőtt. Azaz a nagyobb képernyős, egyben drágább készülékekre kaptak rá a vásárlók.