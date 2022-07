A Lidl nagy hangsúlyt fektet az élelmiszerfelesleg minimalizálására a pocsékolás felszámolására, ennek keretében nemcsak a saját működését teszi hatékonyabbá, hanem a vásárlók és az iskolások részére meghirdetett edukációs programokkal is. Ilyen kampány volt a nemrégiben lezárult, a Nébih Maradék nélkül programja közreműködésével meghirdetett „ÉlelmiszerHősök – Legyél te is az élelmiszermentés bajnoka!” című órarendtervező pályázat is.

A Lidl által immár negyedik alkalommal elindított megmérettetésen a diákok fantáziájukat segítségül hívva olyan órarendterveket készíthettek, melyeken bemutatják, ők miként tennének az élelmiszerpazarlás ellen. A diszkontlánc célja az volt a kampánnyal, hogy játékos és edukatív módon hívja fel a gyermekek figyelmét arra, milyen fontos az élelmiszerek és az élelmiszerhulladék felelős kezelése. Ehhez a Nébih Maradék nélkül programja segítségével a résztvevő gyerekek és családjaik hasznos, általuk is megvalósítható tippeket is kaptak.

„Az élelmiszerpazarlás visszaszorítása akkor lehet sikeres, ha nem csak a vállalatok, de a lakosság is tesz érte, amiben hosszú távon a most felnövekvő generációnak is nagy szerepe van. Éppen ezért választottuk idei órarend-tervező pályázatunk témájának az élelmiszermentést. Nagyon örülünk annak, hogy ennyi kis élelmiszerhős van ebben az országban, akiktől nagyon sok értékes, szép és ötletes órarendtervet kaptunk. Bízunk benne, hogy ezzel a kampánnyal az ő és társaik, valamint családtagjaik szemléletformálásához is hozzájárultunk és együtt haladunk tovább a jövő útján”

– mondta el Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a sok beérkezett kreatív alkotás közül a legjobbak kijelölésével, és a közönségszavazás is szoros eredménnyel zárult.

A legtöbb órarendtervet a Budapest XIV. kerületi Szent-Györgyi Általános Iskola 1. b. osztályból küldték be, így ők nyerték el az 50 ezer forintos Lidl utalványkártyát. Akiknek pedig az alkotása a következő tanévben a Lidl órarendjét díszíti: a közönségszavazást Bujtás Alitta (Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola) nyerte, a zsűri pedig Zsíros Zia (Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola) tervét találta a legjobbnak.

„A Nébih Maradék nélkül programjában a gyermekkori szemléletformálásra fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. A kutatásaink ugyanis azt mutatják, sok felnőttben nem is tudatosul, hogy mennyi élelmiszerhulladékot termelünk a háztartásunkban egy év alatt, éppen ezért nagyon nehéz változást elérni. A gyerekként elsajátított fenntarthatósági szemlélet és a pazarlásmegelőző jó gyakorlatok viszont végigkísérik az életünket. Azok az iskolások, akik saját rajzot készítettek a pályázatra, egészen biztosan kevesebbet pazarolnak majd, mint a mostani felnőttek!”

– mondta el Kasza Gyula, a Nébih Maradék nélkül programjának vezetője.

Ahogyan az elmúlt években, idén is a zsűri és a közönség által legjobbnak ítélt tervek alapján készül el a diszkontlánc következő tanévi órarendje, melyet a nyár folyamán, bármilyen iskolai termék megvásárlása esetén ajándékba kaphatnak a vásárlók az ország minden Lidl-üzletben.