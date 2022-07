Bővíti expressz házhoz szállítási szolgáltatását a Penny - írta a Világgazdaság, amely ennek apropóján az online élelmiszer-vásárlási lehetőségeket. Miközben a Trade Magazin szerint 921,8 milliárd forint becsült bruttó forgalommal a Lidl vezeti a magyarországi áruházláncok listáját, a német diszkontlánc hazai leányvállalata még nem indította el saját e-kereskedelmi csatornáját. A vállalat az anyaországban teszteli a szolgáltatást.

A Sparnál viszont évek óta a mindennapi működés meghatározó része a webshop. Egyre több helyen elérhető a Spar online shop kiszállítási és drive-in lehetőség is, akár aznapi átvétellel. A nagy áruházláncok közül a Tescónál tekinthet vissza a legnagyobb múltra a műfaj. A brit hátterű hipermarketlánc Tesco Otthonról keretében a szállítási cím megadása alapján tünteti fel az elérhető szolgáltatásokat.

Részleges szolgáltatás a magyaroknál



A magyar tulajdonban lévő, franchise rendszerben működő Coop, CBA, Reál hármas közül a klasszikus módon egyik sem kínál házhoz szállítást, igaz, a CBA-nál Príma áruházaknál van mód online bevásárlásra. A versenytársakhoz hasonlóan elsősorban a fővárost és az agglomerációt célozza a szolgáltatás.

Néhány éve az Auchan is lépett. A francia hátterű – de az Indotek színre lépésével részben magyar tulajdonú – láncnál is az tapasztalható, hogy az online kosárérték a többszöröse is lehet a hagyományos bolti vásárlásokénak. A költséges saját fejlesztésű platform helyett az Aldi inkább együttműködési megállapodást kötött az online bevásárlási szolgáltatást nyújtó magyar startuppal, a Rokshsal. Ezen a cégen keresztül egyébként elérhető a Tesco és a Metro kínálata is.