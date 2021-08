Most már a hivatalos beszámolók alapján is lehet hirdetni a külföldi kézben lévő magyarországi boltláncok listáját, miután a magyar Lidl és és az utóbbi években a listavezető pozícióban lévő magyar Tesco is publikálta tavalyi eredményeit. A legújabb rangsor alapján trónfosztás történt, a Lidl került az élre.

Belehúzott a Lidl

A magyar Lidl ugyanis nagyon jó évet zárt tavaly. A boltlánc belföldi nettó árbevétele a 2020 márciusától 2021 február végéig tartó üzleti évben 667 milliárd forintot tett ki, ami több mint 21 százalékos növekedésnek felel az egy évvel korábbi 551 milliárd forinthoz képest. Ezzel a legnagyobb külföldi kézben lévő boltláncok közül legjobb eredményt érte el, vagyis átvette az első helyet a korábbi listavezető Tescótól, amely szintén a napokban publikálta a legfrissebb adatait.

Boltláncok rangsora Boltlánc Nettó árbevétel 2020-ban (milliárd forint) Változás év/év (%) Lidl 667 21% Spar 630 10% tesco 588 -2% Auchan 356 7% Penny 307 14% Aldi 292 19% Forrás: Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálat

A magyar Tesco belföldi nettó forgalma - 2020 márciusától 2021 február végéig - közel 588 milliárd forintra rúgott, ez 2 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Ezzel a Tesco csak a harmadik az új listán, mivel a Spar - amely már májusban publikálta eredményeit - a hivatalos beszámolója szerint 630 milliárd forintos bevételt ért el belföldön, 10 százalékkal többet, mint 2019-ben.

A dobogósok után következik az Auchan, a főként hipermarketeket működtető boltlánc 7 százalékos pluszt ért el, így 356 milliárd forint volt a magyarországi nettó bevétel. A diszkontláncok közül a Penny Market 14 százalékkal 307 milliárd forint feletti beföldi bevétellel zárta a múlt évet. Az Aldi pedig 19 százalékos növekedéssel 292 milliárd feletti forgalmat könyvelhetett el.

Várható volt - mi szerepel a másik listán?

A trónfosztás egyébként nem meglepő, a Trade Magazin idén nyáron megjelent, részben becsült bruttó forgalom alapján készített listáján már szintén a Lidl volt az első, megelőzve a Spart és a Tescót.

A franchise-rendszerű magyar láncok közül a Trade Magazin listáján a Coop a negyedik lett 654 milliárd forintos bruttó forgalommal. Az ötödik a CBA 542 milliárdos bruttó bevétellel, a hatodik pedig a Reál lett 428 milliárddal.