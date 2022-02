A járvány alatt Európa-szerte komoly kereslet volt a villámgyors élelmiszer-házhozszállításra, a Tesco a hazai piacán, Nagy-Britanniában saját szolgáltatást vezetett be, emellett a Gorillas céggel is együttműködik.

Most a magyar Tesco is szintet lépett: a boltlánc országos szinten eddig nem szállított napon belül, mostantól azonban ez is lehetséges. A boltlánc közölte: "Csütörtöktől nemcsak Budapesten és környékén, hanem országszerte, a Tesco Otthonról szinte teljes területén kérhetők akár aznapi kiszállítással a rendelések. A Tesco vásárlói több mint 15 ezer termék közül válogathatnak online, bevásárlásukat pedig akár már 14 óra után házhoz szállítják." A Tesco azzal igyekszik zöld lenni, hogy, ha a vevők külön nem kérik, akkor zacskómentesen viszi ki a csomagokat. Pálinkás Zsolt, a boltlánc első embere az újítást kommentálva közölte: