Együttműködésre lépett a Netpincér és a Penny Market Pécs után Budapesten is - erősítette meg a Buksza információit a Netpincér. A partnerség nem meglepő, Patai Zoltán a múlt évben a Napi.hu-nak adott interjújában már utalt arra, hogy élelmiszerláncokkal tárgyalnak az esetleges együttműködésről, de akkor neveket nem mondott. A Netpincér tavaly saját bolttal elindította a fővárosban az élelmiszer-házhozszállítást.

A Penny Markettel történő együttműködésről kérdésünkre Blaumann Debóra, a Netpincér marketingvezetője azt mondta: "Egyre növekszik az igény arra, hogy mindent, amire csak rövid időn belül szükségük lehet, akár 30 perc alatt házhoz tudjanak rendelni. A NetPincérnél azon dolgozunk, hogy ezt minél szélesebb körben elérhetővé tegyük, mind a lefedettség, mind a partnereink száma és sokszínűsége tekintetében. Éppen ezért örülünk annak, hogy ma már az ország egyik vezető kereskedelmi lánca, a Penny Market is csatlakozott partnereinkhez."

Először Pécs, aztán jött a főváros

Az 5 ezer 000 éttermi partner mellett ma már több, mint 300 partnerüzletünkből kérhetnek a megrendelők házhoz szállítást a Netpincértől akár 30 percen belül. Legyen szó élelmiszerről, háztartási eszközökről, virágról, állateledelről vagy éppen táplálékkiegészítőről. Partnereik száma pedig szinte napról napra nő. Most pedig az ország egyik vezető kereskedelmi lánca csatlakozott, ami azt jelzi a Netpincér szerint, hogy a Penny is perspektívát lát a gyorskereskedelemben és a több mint másfél milliós megrendelői bázisból egyre többen juthatnak hozzá a Penny termékeihez.

A megállapodás keretében elsőként április 26-án Pécsett indult el a NetPincér Go kiszállítás a Penny Market-üzletből. A sikeres együttműködés eredményeként június 8-án további budapesti üzletekből is megkezdődött a kiszállítás. Ennek keretében jelenleg a III., XI., X., VII., valamint a VIII. kerületi Penny Market-üzletek érhetőek el a NetPincéren keresztül. Ezen üzletek lefedik a belváros nagy részét. Az V.,VI., IX., valamint a XIII. kerület egy részén lakó megrendelők is kérhetnek pennys termékeket.

A Penny a legújabb, de nem csak onnan lehet kérni

A két cég hosszú távra tervez, már jelenleg is újabb Penny-üzletek bevonásán dolgoznak és közben folyamatosan szélesítik a boltlánctól rendelhető termékek kínálatát. Az első hetek tapasztalatait pozitívnak nevezte a Netpincér illetékese. Erre utal többek között, hogy volt olyan nap, amikor a visszatérő vásárlók - azaz újból rendelők - aránya meghaladta a 80 százalékot.

A Penny Market egyéként nem az első élelmiszert is forgalmazó lánc a netpincéres partnerek között, a futárcég a Borhálóval, a Coopal, a Norbi Update, az OMV kutakon működő Spar Expressekkel is szállít a megrendelőknek.