Miközben a kiskereskedelemben kialakult munkaerőhiány miatt több mint 10 százalékkal nőtt tavaly a bolti eladók átlagbére, más területeken is csinos összeget adnak a boltláncok.

Most például a Spar keres teherautó-sofőröket, akik azonnal kezdhetnek, mégpedig havi bruttó 730 ezer forintos fizetéssel, ami - kedvezmények nélkül - közel 490 ezres nettónak felel meg.

Elsősorban azokat várja a cég, akiknek van "C" + "E "kategóriás jogosítványa, továbbá úgynevezett "GKI és digitális gépjárművezetői kártyával" rendelkeznek. Azoknak is nyitott a pálya, akiknek csak "C" kategóriájú jogsijuk van, nekik ingyenesen biztosítja az "E" kategóriához szükséges képzést a boltlánc. A Spar nem bánja, igaz nem is feltétel, ha a sofőröknek van könnyűgép-kezelői jogosítványa.

A 730 ezres bruttó mellé a kilométerenként a törvényben megadott 15 forint helyett 35 forintos térítést ad a társaság.