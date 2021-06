Trónfosztást hozott a magyarországi boltláncok rangsorában a koronavírus-járvány miatt rendhagyó 2020-as év. A cégeket bruttó forgalmuk alapján listázó Trade Magazin szerint a Lidl a múlt évben mintegy 824 milliárd forintos bruttó bevételt ért el, ez egyrészt 20 százalékos növekedést jelent éves szinten, másrészt az első helyet a magyar rangsorban.

A Spar lett a második majdnem 739 milliárdos bevétellel, ez 9 százalékos javulást jelent. Az éveken át listavezető Tesco több mint 737 milliárd forintos forgalmával a harmadik helyet szerezte meg - a tescós összeg lényegében stagnálásnak felel meg a 2019-ben elért forgalomhoz képest.

A dobogósok után következnek a magyar boltláncok, sorrendben: a 654 milliárdos Coop, az 542 milliárdos CBA és a 428 milliárdos Reál. Majd a hetedik helyen jön az Auchan 422,5 milliárddal, a nyolcadik a Penny Market a maga majdnem 373 milliárdjával, a kilencedik hely pedig az Aldié, amely 357 milliárddal abszolválta a 2020-as évet.

Nagyot mentek a diszkontok

Érdemes azt is megnézni, hogyan változott a diszkontláncok (Aldi, Lidl, Penny Market) és a hipermarkettel is rendelkező boltláncok (Auchan, Tesco, Spar) összesített bevétele az utóbbi időszakban. (Utóbbi az összevetésben a magyar hálózatok nem szerepelnek, a náluk történt változásokat cikksorozatunk következő részeiben mutatjuk be.

A hat boltlánc (Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Tesco, Spar) 2020-ban együtt mintegy 3453 milliárd forintos bruttó forgalmat bonyolított, ez 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2016-os szinthez képest pedig több mint 41 százalékos többletnek felel meg. A bővülés során a diszkontok részesedése viszont markánsan növekedett az összforgalomból.

Az Aldi, Lidl, Penny alkotta trió 2016-ban a hat boltlánc összforgalmának kevesebb mint harmadát adta, 2019-ben 41 százalék felett jártak, 2020-ban pedig 45 százaléknál. Bár a hipermarketes boltláncok az összforgalom több mint felét hozták össze, 2016 óta csökkent a teljes tortából való részesedésük.

Cikksorozatunk következő részeiben a diszkontok növekedésének hátteréről, valamint a magyar boltláncok teljesítményéről lesz szó.