A Tesco szerint az idei húsvét a pandémia előtti, 2019. évihez hasonló forgalmú lesz.

A Spar is jelentős forgalombővülést vár, a CBA becslése szerint pedig húsvéti eladásai 10 százalékkal meghaladhatják az idén a 2019. évit, miután már a tavalyi szezonban is kevéssé volt érzékelhető a pandémia negatív hatása, és emelkedett a forgalom - idézi a cikket az MTI.

Az Auchan és a Penny Market is azt jelezte, hogy erős ünnep előtti forgalomra számít, és megjegyezték, hogy miközben egyre több vásárló fordul az olcsóbb élelmiszerek felé, jelentős az érdeklődés a prémiumtermékek iránt is. Az idei húsvét április 17-18-ra esik, a vásárlói roham a hagyományos üzletekben és az online csatornán is az utolsó héten csúcsosodik ki, a kosárérték pedig a 20-25 ezer forintot is elérheti.

Az élelmiszerek drágulása miatt a vásárlónak többe kerülhet az idei húsvéti bevásárlás, ugyanis a boltosok is drágábban tudják beszerezni a termékeket. Ráadásul a bolti munkaerő is megdrágult, ez látszott az év eleji béremelések eredményeiből is. Így harapófogóban vannak a boltok, hiszen a vásárló a drágulás közepette sokkal árérzékenyebb, aminek az ára számára a vaskosabb nyugta mellett a hosszabb sorállás a boltokban.