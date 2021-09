270 tonna egyszer használatos műanyagtól szabadulna meg a Lidl, a zöldségek és gyümölcsök műanyag csomagolása változik ugyanis meg. A hagyományos zacskókat cseréli le a boltlánc otthon is komposztálható verzióra a Retail Gazette kiskereskedelmi szaklap cikke szerint. A komposztálható zacskók a következő lépést jelentik, amellyel a boltlánc a műanyagok mennyiségét próbálja csökkenteni.

Visszaveszik a csipszes zacskókat

Októbertől a Lidl egy zacskó és csomagolóanyag-újrahasznosítási rendszert is tesztel 12 brit üzletben. Ha sikeres lesz a projekt, akkor az egész országra kiterjesztik.

Az akció keretében a vásárlók leadhatják az úgynevezett puha műanyagokat, ezeket ugyanis a helyi hatóságok nagy része, 80 százaléka nem gyűjti be a háztartásoktól az Egyesült Királyságban. A Lidlnél nem csak a cégtől vásárolt, hanem bármilyen kiskereskedő vagy márka termékeinek csomagolását le lehet majd adni, így például csipszes zacskókat, kenyerek és kekszek csomagolását.

A Lidl szerint az olyan kényelmes megoldásokkal mint a komposztálható zacskók, megkönnyítik a vásárlók számára a műanyag újrahasznosítását. A boltlánc célja egyébként, hogy 2025-re a saját márkájú termékek csomagolásának 100 százaléka széles körben újrahasznosítható, újrafelhasználható vagy újratölthető legyen.

Angliában egyébként a kormány arra készül, hogy betiltsa az egyszer használatos evőeszközöket, bizonyos poharakat és tányérokat. Májusban pedig már megduplázódott az egyszer használatos szatyrok ára a boltokban. Az Európai Unió, ezen belül Magyarország már megtette az első lépéseket. A magyar piacon júliustól tilos a műanyag fültisztító pálcika, evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika), tányér, szívószál, italkeverő pálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet, és az úgynevezett expandált polisztirolból készült ételtároló edény, és italtartó poharak forgalmazása. A műanyagból készült zacskóknál differenciált szabályozást lépett életbe: tilos például a 15 mikronos vagy azt meghaladó felvastagságú könnyű műanyag hordtasakot forgalmazni, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.

A Tescót és az Aldit követte a lépéssel a Lidl

A Lidl előtt egyébként a Tesco és az Aldi is harcot hirdetett a puha műanyagok ellen. Előbbi már áprilisban bejelentette, hogy az idén ezer tonna, úgynevezett puha műanyagot száműzne. A boltlánc angliai és walesi üzleteiben közel 200 olyan pont nyílik, ahol le lehet adni ezeket a jellemzően nehezen újrahasznosítható műanyagokat. Közben pedig magyar Tesco is végrehajtotta az új szabályokhoz passzoló zacskócserét. A brit Aldi pedig speciális gyűjtőpontokat is telepített 20 brit üzletében, ahol a puha műanyagokat adhatják le a vásárlók.

Az említett boltláncok mellett a többi boltlánc, köztük a Lidl, a Spar és az Auchan is igyekszik minimalizálni a műanyagok felhasználását, például újrahasznosítható zacskók bevetésével vagy éppen a termékek csomagolásának átgondolásával.