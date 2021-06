A vendéglátó-szektor járta meg talán a legjobban a koronavírus-járványt, mert mindegyik hullám védekezési intézkedései első lépésben rájuk vonatkoztak. A kormányzat legalább a bérek kifizetésében támogatta a cégeket, de a vendéglátás magyarországi rendszerében még mindig fontos szerep hárul a borravalónak, valamint a vállalt műszakok, így a bejelentett foglalkoztatásra vonatkozó állami segítségnyújtás az ágazat sok szereplőjén nem tudott segíteni. A nagyobb étteremhálózatok gyakorlatában viszont általánosabb a munkaidő szerinti bejelentés, ami most sokat segített a gyorséttermek üzemeltetőinek.

Ahogy szintén ezek a nagyobb szereplők tudtak gyorsabban reagálni arra is, hogy megtiltották a helyben fogyasztást: eleve már évek óta kísérleteznek a házhoz szállítással, másrészt eleve rövidebb idő a rendelés és az elkészült étel átvétele között, ami lehetővé teszi, hogy a vevő helyett a futár vegye át a terméket és aztán vigye ki. A nagy lefedettség - főleg Budapesten - pedig a sok egyszerre befutó vásárlási igényt és szét tudja teríteni.

De a 2020-as évek beszámolóiból az látszik, hogy jelentősen visszaesett a magyarországi KFC, a Burger King és a McDonald's bevétele és eredménye. Érezhető segítséget jelentett a bértámogatás mellett az iparűzési adó, valamint a turisztikai hozzájárulás ideiglenes csökkentése. Felújításokra viszont keveset is költöttek a folyamatosan üzemelő egységek.

Harmadával esett a McDonald's eredménye

Még 2019-ben írt alá a McDonald’s Corporation üzletrész-adásvételi szerződést írt alá Scheer Sándor vállalkozóval, az ő Leones QSR Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. befektetési társaságával. Ezzel a Market Építő Zrt. alapítója Developmental Licensee partnerként fejleszti és üzemelteti a piacon működő McDonald's éttermeket. A vállalat így a McDonald'sot elhagyva a nevéből Progress Étteremhálózat Kft. lett.

A hálózat azóta kicsit átalakulva, 2020 végén már 93 étteremből állt, ebből 46 franchise rendszerben és 47 vállalati üzemeltetésben volt. A vállalati üzemeltetésű éttermek közül 31 Budapesten, 16 vidéken, a franchise üzemeltetésű éttermek közül 17 Budapesten, 29 vidéken található.

A társaságot - ahogy arra a kiegészítő mellékletben is kitérnek - hátrányosan érintette a Covid-19 járványa, de meg is említik, hogy "a vírusterjedés megelőzéséhez meghozott kormányzati intézkedések és a fogyasztás visszaeséséből származó bevételkiesést valamennyire kompenzálni tudta" a cég, valamint a csökkent fogyasztás következtében előálló árbevétel-kiesést a Drive éttermek nyitvatartásával és a házhoz szállítás promóciójával enyhítette. Emellett a költségszintet is csökkentették.

A cég árbevétele így is közel 9 százalékkal esett a 2019-es 41,04 milliárd forinthoz képest: tavaly 37,41 milliárdos forgalmuk volt. Igazán az eredményen látszott meg a járvány hatása: 5,56 milliárdos két évvel ezelőtti szintről a 3,67 milliárdos szintre olvadt az összeg. Bár közel harmadával csökkent a profit, a McDonald'snál is érezhetően segítettek a kormányzati intézkedések: a tavalyelőtti turizmusfejlesztési hozzájárulásra menő költségeik még 697,66 millió forintot tettek ki, viszont a múlt évben már csak 107,8 milliót kellett erre befizetniük.

A társaságnál átlagosan 550 fő részmunkaidős dolgozó volt, míg teljes állásban bejelentve közel 2000 emberük volt. Esetükben bértámogatásra 614,165 millió forintot kaptak az államtól.

A kiegészítő melléklet szerint 9,87 milliárd forintnyi ingatlanvagyona volt a társaságnak, de hiába a lezárás, míg 2019-ben felújításokra és beruházásokra 894,9 millió forintot költöttek, addig tavaly csak 581,98 milliót.

Gyorsétterem-láncok legfontosabb pénzügyi adatai (millió forintban) Cég Árbevétel (2019) Árbevétel (2020) Adózott eredmény (2019) Adózott eredmény (2020) Progress Étteremhálózati Kft. (McDonald's) 41 041,41 37 407,78 5 555,97 3 668,59 AmRest Kft. (KFC és Pizza Hut) 32 031,84 29 727,31 2 452,67 80,96 Fusion Befektetési zrt. (Burger King) 20 406,22 18 651,19 1 551,49 1 319,59 Forrás: e-beszámoló.im.gov.hu

Összecsaptak a járványhullámok a KFC felett

A 2020. december 31.-i állapot szerint 26 Pizza Hut (PH), és 73 Kentucky Fried Chicken (KFC) éttermet üzemeltet a fenntartó AmRest Kft. franchise szerződések keretein belül, a franchise-jog tulajdonosa a YUM Restaurants International. A vállalat főként Budapest területén működteti éttermeit, ezen kívül találhatóak még Budaörsön, Debrecenben, Vecsésen, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron, Dunaharasztiban, Kecskeméten, Győrben, Miskolcon, Siófokon, Gödöllőn, Békéscsabán, Egerben, Tatán, Csömörön, Szolnokon, Nyíregyházán, Maglódon, Solymáron, Sopronban, Vácott, Szombathelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen, Tatabányán és Szentendrén.

A KFC volt az első magyarországi nagy burgerlánc, amelyik kísérletezni kezdett a házhoz szállítással, ráadásul már 2017-ben. Felkészületlenül így nem érte a céget, hogy a lezárások alatt kiszállításra kellett átállniuk, mégis erősen megütötte a működésüket a járvány. Ahogy a kiegészítő mellékletben jelzik is, a koronavírusra reagálva több intézkedést hoztak - azon túl, hogy szlogent is váltottak -, hogy megtartsák a cég jövedelmezőségét és likviditását: kisebb mértékben sor került költségracionalizálásra és ideiglenes étterembezárásra, valamint a jelentősebb szállítóktól fizetési haladékot kértek és kaptak.

Mint a cég beszámolójában szerepel, a lazításokkal párhuzamosan az árbevétel is emelkedett a korlátozások alatt jelentkező forgalomhoz képest és a beszámoló elkészítésének időpontjában (a KFC Airport kivételével) újra minden egységük üzemel, továbbá nem kellett külső finanszírozást bevonni. A társaság ingatlanvagyona az előző év végén 9,130 milliárd forintot ért, csak 444,397 millió felújítást hajtottak végre.

A forgalom a 2019-es 32,03 milliárdról 29,73 milliárdra, kicsit több mint 7 százalékkal esett vissza. Az eredményt viszont nagyobb csapás érte: a 2,45 milliárd helyett csak 80,96 millió forintot hoztak. Ebben a járványügyi szabályok, leállások mellett fontos szerepet játszott egy 486,97 milliós értékvesztési leírás is, miközben egy évvel korábban csak 10,5 millió szerepelt ezen a soron.

A 2020-as bérköltség 5,49 milliárd forint volt, amelyre 335,93 állami bértámogatást kaptak. Fizikai, vagyis éttermi dolgozókból 1360-at foglalkoztattak, mellettük volt 480 szellemi területen lévő munkatársuk is.

A céget segítette, hogy iparűzési adóból kevesebb mint feleannyit kellett fizetniük, mint egy évvel korábban, akkor 1,17 milliárd kiadásuk származott ebből, de 2020-ban már csak 510 millió forint.

A Burger King vészelte át a legjobban

Tavaly év végén már 44 Burger King étterem volt Magyarországon, mellette a hazai üzemeltető Fusion Befektetési Zrt.-hez tartozott még 2 kávézó, illetve 1 raktár is. A múlt évben 3 új éttermet nyitottak is, miközben a Nyugati téri egységet bezárták a fővárosban. A társaság a beszámolóban arról ír, hogy a járvány miatt akciótervek sora lett elfogadva és megvalósítva, amely azt célozza, hogy a Covid-19 időszakában visszaesett forgalomhoz képest növelje árbevételét és csökkentse fix költségeit, valamint hogy minimalizálja a kockázatot. Ezen intézkedésektől függetlenül a második és a 2021-es év márciusában érkező harmadik hullám is jelentős mértékben volt hatással a társaság működésére.

Ezek közölt pénzügyi mutatók alapján működtek is: ugyan a forgalom 8,6 százalékkal esett a 2019-es 20,41 milliárdról 18,65 milliárdra, de az adózott eredmény 1,55 milliárdról csak 1,32 milliárdra esett.

A Burger King üzemeltetői szerint ebben az állami támogatások megjelenése és mértéke kritikus jelentőségű volt: ágazati bértámogatásra 284,06 millió forintot kapta, míg az iparűzési adó terhe is csökkent mintegy 30 millió forinttal. A leginkább a turisztikai hozzájárulás elengedése hozott nagyot a cégnek, mert a 2019-es 552,71 millió helyett csak 84,31 millió forintot kellett csak befizetniük.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 601 főről 727-re nőtt egy év alatt, míg részmunkaidőben 286 alkalmazottjuk volt a korábbi 204-hez képest. Bérköltségekre 3,57 milliárd forintot fizettek ki.