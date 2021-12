Frei Tamás még tévésként szeretett be a kávézásba, a babok pörkölésébe, ebből a mániájából lett a Cafe Frei, amit 2007-ben indított üzlettársával, Langár Tamással, mára pedig Magyarországon hatvanegy, külföldön több mint tíz kávézójuk van, amit franchise rendszerben építenek. A cég 2019-ben átlépte a kétmilliárd forintos árbevételt, és mára az legnagyobb, független kávéházláncává nőtt.

Újabb fejezetet jelent a cég életében, hogy hamarosan piacra kerül az Espresso by Tamas Frei kávékapszula, ami az első nem ízesített kávé a szortimentben. Ez már jelzi is a cég új irányát: kávézóláncból kávémárkává válnának - derül ki a Forbes cikkéből.

Idén Frei és üzlettársa emiatt hátrább is lépnek egyet a napi ügyviteltől, és új menedzsmenttel a gyorsabb növekedésre állnak rá. Az elmúlt 1-2 évben kezdték építeni a cég kiskereskedelmi üzletágát, a Cafe Frei termékei most már a Sparban és a Cserpes pékségekben is kaphatók. A kávémárkává válást pedig azzal indították, hogy minden olyan formában elérhető teszik az addig csak kávézóban kapható termékeiket, amire látnak vásárlóerőt.

A gyártüzemeik kapacitását és technológiáját egy 1,2 milliárd forintos beruházás során fejlesztették, ami még most is zajlik, és bár a 2020-as profitjuk egészét megette, Frei szerint ez és a kiskereskedelmi üzletág is kellett ahhoz, hogy a cég túlélje a koronavírus-járványt és vendéglátóhelyek bezárását. De az EBITDA-juk így is 1 milliárddal kevesebb lett a tervezettnél 2020-ban és 2021-ben együttvéve az vírus előtti időszakhoz képest.

A cég tovább terjeszkedne külföldön is: januárban Svájcban, a Genfi-tó északi és déli partján is nyitnak egy-egy kávézót, és egy-két éven belül németországi helyeket is nyitnának. A Forbesnak elmondta, a külpiaci terjeszkedést mindenhol pilot üzletekkel indítják, és volt már, ahol egy második nyitása helyett inkább bezártak. Utóbbira példa Írország és Svédország, a bezárást pedig azzal magyarázza, hogy ott nem passzolt a helyi kávékultúrához a Frei Cafe.

Frei úgy látja, hogy szükség van egy jól működő nyugat-európai lábra, hogy nemzetközileg is komolyan vehető cég legyenek, reményei szerint 1-2 éven belül Németországban is elindulnak, és térképre került a budapesti vagy a lengyel tőzsdére lépés is.