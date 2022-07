Februártól július elsejéig élt az a lehetőség, hogy a Szép-kártyával (hivatalos nevén a Széchenyi pihenőkártyával) az élelmiszerboltokban lehetett ételféleségeket (hideg élelmiszert) vásárolni. Az akció zárása azzal vált hitelessé az utolsó pillanatban, hogy a vonatkozó rendelet nem módosult, újabb boltos beváltási lehetőséget jelentő határidő nem látott napvilágot.

Pontos összesített adat nem áll rendelkezésre arról, hogy végül mennyi pénz folyt így a boltosok kasszájába, de a sajtóhírekből annyi következtetés azért levonható, hogy nem volt sikertelen e vásárlási csatorna megnyitása - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A boltosoknak persze ki kellett fizetniük a szokásos elfogadóhelyi jutalékokat is (nem olyan keveset), ennek nyomán nagyobb súllyal a reklámértéket könyvelhették el a bevételrovatban a legkülönfélébb költségeik drágulása közepette - de ez is valami.

Most már csak az a kérdés, vajon mit szól ehhez a vásárló. Sajtóhírek ugyan keringtek arról már napokkal korábban, hogy ez a vásárlási lehetőség megszűnik július elsejét követően, de a vásárlók hiszik, ha látják - a megszűnés hivatalos bejelentésének hiányában. Így azzal lehet számolni, hogy jó néhány csalódott vásárló lesz a boltokban, akik másodikát követően Szép-kártyával szeretnének fizetni a kenyérért, tejért, húsért.

A vásárló ugyanis nem a közlönyök bogarászásával tölti az idejét, bár az is igaz, hogy például a legnagyobb Szép-kártya kibocsátó OTP már napokkal korábban jelezte honlapján e vásárlási lehetőség megszűnését.

A változás nyomán vajon átterelődik-e a kártya forgalma, azaz a fő kérdés az lesz, hogy akkor most többet, vagy sokkal többet költ majd a vásárló Szép-kártyájával a turizmusban, vendéglátásban? Hát ez egyáltalán nem biztos. Egyes nagyon friss szállodás, vendéglős nyilatkozatok szerint például a csúcsot jelentő balatoni szezon sem úgy indult, ahogyan remélték, mivel sokan inkább külföldre mennek nyaralni.

Érthető, hogy februárban a vendéglátósok, szállodások, különféle pihenőszolgáltatást nyújtók nem örültek a kártyás boltos nyitásnak, tartva attól, hogy tőlük vesznek el piacot a boltosok. A korábbi évek tapasztalatai szerint ugyanis a különféle támogatott utalványos vásárlási lehetőségek versengésében a boltos élelmiszeres vásárlások voltak a legnépszerűbbek.

Ide tartozik az is, hogy a jelenlegi brutális drágulási hullám még nem futott a csúcsra, az csak ősszel várható. És például a nagy bajokat okozó aszály még hozhat újabb kellemetlen meglepetéseket az élelmiszerpiacon. A drágulás átlaga egyelőre 20 százalék környékén jár, mind az élelmiszeres boltokban, mind a vendéglőkben, és például az igazi nyári, strandolós csemegék, a fagyi, a lángos ára az egekben.

Így már nem is annyire kell a Szép-kártya a dolgozóknak?

Így ma már egyáltalán nem biztos, hogy a vásárló nyújtja majd a markát több Széchenyi Pihenőkártyáért a munkáltatójánál, hiszen számára a legfontosabb költekezési terület az élelmiszerbolt. Eddig csábító volt, hogy ott is be lehetett váltani a Szép-kártyát, de ha ott ugranak feljebb az árak, akkor kevesebb jut másra - például utazgatásra, vendéglőzésre is - a családi kasszából, még a mostanság vaskosabb pénztárcákból is. Akkor viszont minek az a kártya. Így vélekedhet az is, aki külföldön nyaral, nem itthon. Munkaerőhiány közepette pedig válogathat a dolgozó legalább egy kicsit, milyen javadalmazásból kapjon többet, ha futja rá a munkáltatójának.