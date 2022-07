Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerinte öt év alatt jelentősen nőtt a bejelentett cégautók száma: 2016-ban még csak 219 ezer cégautó volt Magyarországon, 2020-ban viszont már 266 ezer. A Jóautók.hu egy korábbi adatközlése szerint a cégautók 2020-ban a teljes magyar autóállomány mindössze 7 százalékát tették ki.

Viszont általános kritika volt a vállalkozások nevére üzemeltetett és megvett autókkal kapcsolatban, hogy mivel azokhoz jellemzően üzemanyagkártya is járt a munkáltatóktól, így ezekkel a járművekkel jóval többet autóztak az emberek. Az összes megtett kilométer mintegy 14 százalékára használtak cégautót Magyarországon.

A kormány lépése tehát bár összességében kevés autóst érint – vélhetően 2022-ben már 280 ezer körül lehet a cégautók száma –, az üzemanyag-fogyasztást valóban visszafoghatja, mivel sokkal kevesebben használhatják majd a cégautókat. Érdekesség, hogy a Portfoliónak kormányközeli források azt mondták, hogy 800 ezer darab nem magánszemélyhez tartozó gépjármű lehet, amelyet érint a mostani tankolási szigorítás.

Sok jármű nem cégautó, de céges A cégautók mellett a szabályozás érinti a lízingelt autókat is. Ilyenkor az a fő különbség a tulajdonlásban, hogy az autó nem a vállalkozás tulajdonában van, hanem a lízingcégében. Magyarország útjain több mint 3,6 millió gépkocsi fut, ebből megközelítőleg 50 000-100 000 autó a lízingelt vagy flottakezelt, amely kevesebb mint 2 százalékos részesedést jelent a piacon – a Piac és Profit korábbi cikke alapján.

Az Orbán-kormány szigorítása értelmében szombat délután ezeket az autókat már piaci üzemanyagáron lehet csak tankolni, amely különösebb indoklás nélkül csökkent épp pénteken. Most

a 95-ös benzin esetében: 692,9 forint/litert

a Gázolajnál: 737,9 forint/litert

kell fizetni a benzinkutaknál.

Már kaptak egy szigorítást

A kormány július elejével több különadót is kivetett, így a cégautóadót is megemelték. Ebből 2020-ban 36 milliárd forint bevétele volt az államnak, viszont a megemelt teher következtében 2022-ben már 39,3 milliárd forint folyhat be a költségvetésbe a jövő évi büdzsé tervezete szerint. Itt meglepő módon már 2023-ra visszaeséssel számolt a Varga Mihály-féle pénzügyi tárca: csak 36,4 milliárdot várnak. Ezt a visszaesést most részben indokolhatja, hogy több szempontból sem lesz kedvező a cégautók-használata.

Az adót 2009. február 1-je óta kell fizetni, az akkori szabályok szerint az 1,2 literes motor alatti autóknál a mértéke 7 ezer forint, afelett 15 ezer forint volt havonta. Most viszont a kormány emeléseinek köszönhetően ez jelentősen emelkedik: