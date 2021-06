Vége a járványnak: bankhitelből költekeznének a magyarok

A magyar lakosság hitelfelvételi szándéka a tavalyi visszaesés után 2021 első negyedévében visszaállt a járványhelyzet előtti szintre, miközben az átlagosan felvenni tervezett, nem lakáscélú hitelösszeg is nőtt. A hitelüket törlesztők aránya is 2020 augusztusától folyamatosan emelkedik, és az elmúlt egy évben felvett hiteleknél is enyhe növekedés látható - derül ki a Cofidis Hitel Monitor friss kutatásából.