Fennállása eddigi legerősebb évén van túl a sátoraljaújhelyi dohánygyárat tulajdonló Continental Dohányipari Zrt. A társaság árbevétele 56,4 milliárd, míg adózott eredménye 6,4 milliárd forintot tett ki a 2021-es üzleti évben – az előbbi 20 százalékos, az utóbbi 7 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest - adta hírül a cég.

A nyereségből 1,9 milliárd forint osztalékot fizetnek ki a tulajdonosnak - derül ki az E-beszámoló portálon közzétett közgyűlési dokumentumból.

A cég az értékesítés területén is eredményes évet zárt, a cigaretta- és a forgalom motorjának tekinthető szivarkaeladások egyaránt növekedtek 2021-ben. Ugyan a fogyasztási dohányból – a fogyasztásidohány-piac általánosságban is megfigyelhető zsugorodásával szinkronban – kevesebbet értékesítettek, mint 2020-ban, ez egyrészt a termékcsoport adótartalmának a cigarettához képest nagyobb mértékű emelkedésére, másrészt az újgenerációs dohánytermékek térnyerésére vezethető vissza. A nemzetközi jelenlétét is tovább erősítette a társaság 2021-ben – szivarkái révén többek között a dél-amerikai piacon, Chilében is megjelent - olvasható a cég közleményében.

120 milliárdos növekedés a dohányboltellátónál



A cégcsoport a hódmezővásárhelyi Sánta János érdekeltsége, a hozzá köthető Tabán Trafik Zrt. többségi irányítása alatt áll az Országos Dohányboltellátó Kft. (ebben a cégben tulajdonostársa a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.), amely szintén rekordbevételt ért el tavaly. (A dohányboltellátó kizárólagosan látja el - a Fidesz-kormány döntése nyomán évek óta - a magyarországi dohányboltokat termékekkel.)

Az Országos Dohányboltellátó tavaly 120 milliárd forinttal, 861 milliárd forintra növelte a nettó árbevételét 2020-hoz képest, a nyeresége 5,3 milliárdról 6,6 milliárd forintra nőtt. Ebből 6,3 milliárd forintot ki is fizetnek osztalékként a tulajdonosoknak - derül ki az éves beszámolóhoz benyújtott dokumentumokból.

Beruházott a Continental

Tavaly év elején a Continental egy közel 10 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását kezdte meg, amelynek mentén a sátoraljaújhelyi dohánygyárban többek között egy modern géppark – köztük egy lézerperforációs gyártógép, illetve különböző laboreszközök – kialakítására került sor - írja a cég közleményében. A beruházás fő eleme egy 3 szintes üzemcsarnok, amely elősegíti a dohányvágat-előállítási kapacitás mintegy 25 százaléknyi mértékű növelését. Az üzemcsarnok kialakítása immár a befejezéséhez közeledik, az ünnepélyes átadásra a betelepített gépsor indulásával együtt a tervek szerint 2022 őszén kerülhet sor.

A Continental 2022-ben további kapacitásnövelést kíván megvalósítani, emellett technológia-kölcsönzéssel is bővítené tevékenységét. Az exporttevékenység erősítése szintén célként jelenik meg, elsősorban ázsiai, azon belül is közel-keleti fókusszal.

„A jelenlegi, bizonytalan gazdasági-üzleti légkör számos kihívást támaszt a piac valamennyi szereplője számára, legyen szó az üzemanyag-, illetve egyéb nyersanyagárak emelkedéséről vagy az ellátási láncok akadozásáról. Egy ilyen környezetben jelentősen felértékelődik a fundamentumok szerepe, emiatt úgy gondolom, különösen nagy teljesítmény, hogy a 2021 pénzügyi, illetve értékesítési szempontból is kimagaslónak bizonyult. Meggyőződésem, hogy az elért eredmények megfelelő táptalajt biztosítanak a társaságunk további fejlődése számára” – mondta el Füzi Csaba, a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója.