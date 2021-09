Enyhén szólva sem teljes a munkabéke a Continental makói gumigyárában, s ez most, az új kollektív szerződés (ksz.) tartalmának egyeztetési időszakában különösen érezhető – idézi a közlemény Radics Gábort, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökét. A gyárban működő Makói Gumiipari Szakszervezet – a GSZSZ egyik tagszervezete – úgy döntött, a ksz. kritikusabb pontjairól megkérdezi a tagjait személyesen és online anonim formában is, hogy közösen dönthessenek a munkájukat meghatározó pontok némelyikéről.

A szövetség elnöke szerint azonban a munkáltató mindent elkövet, hogy megnehezítse a szakszervezet dolgát: az online forma hírére adatvédelmi aggályokra hívta fel a figyelmet, a személyes megkérdezés hírére pedig a napokban előállt egy új viselkedési kódex-szel. Ez utóbbiban egyértelműen leszögezi, hogy az éppen munkát végző emberekkel „beszélgetés kezdeményezése munkaidőben csak a munkáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges”.

Az új viselkedési rend leírásából az is kiderül, hogy abban a bizonyos kérelemben a gyors szóbeli egyeztetés tartalmát is közölni kell, s ha az nem tetszik a főnöknek, akkor indoklás nélkül megtagadhatja az engedélyt.

Amennyiben egy munkavezető valakit bármilyen rövid, ám engedély nélküli beszélgetésen kap, jogában áll megkérdezni, miről folyik a diskurzus, s ha a téma nem tetszik neki, a „külső” személynek azonnal el kell hagynia az üzemi területet, ahová egyébként – az új utasítás szerint – be sem léphet, ha nem ott dolgozik. Ezek alapján a szakszervezeti tisztségviselők csaknem minden üzemegységben külső személynek számítanak. A korlátozással a munkáltató teljesen ellehetetleníti a szakszervezet és a munkavállalók közvetlen kapcsolatát. Ráadásul éppen most, az új kollektív szerződés tartalmának a tárgyalási fázisában – értékelt Radics.

Arra tehát alig van esély, hogy a szakszervezeti tisztségviselők személyesen is megkérdezzék a tagokat arról, mit képviseljenek a munkáltatóval való KSz-egyeztetés bizonyos tételeinél. Cenzúra nélküli beszélgetésre ugyanis legfeljebb csak a mindössze napi kétszer ötperces nem kötelező és a normális étkezésre is rövid húszperces kötelező ebédszünetben beszélhetnek kontroll nélkül. Ennyi idő alatt lehetetlen bármilyen témáról is egyeztetni a tagokkal, főleg nem mindenkivel – írta a GSZSZ elnöke.

Félnek a régi kollégák, sok a munkahelyi baleset

Radics szerint a munkáltató ezzel a szigorítással is meg akarja félemlíteni a munkavállalók mellett a szakszervezet képviselőit, mint ahogy azzal is, hogy – úgy tűnik –, folyamatosan monitorozza a makói szakszervezet által működtetett, tagoknak szóló zárt Facebook csoportot. Fentieket alátámasztja, hogy a napokban a munkaidő kedvezmény igénylését is rendkívüli módon megszigorította a munkáltató.

Makón ugyanis éppen a kollektív szerződés egyoldalú felrúgása és a munkások túlterheltsége miatt sztrájkolt a gumigyári dolgozók nagy százaléka februárban, több műszakon keresztül. A munkabeszüntetés átmeneti egyezséget eredményezett, ám valódi munka békét azóta sem. Ennek egyik oka például az, hogy a cégtől folyamatosan rúgják ki a több évtizede ott dolgozó embereket is, akik közül sokan részt vettek a sztrájkban. Eközben hirdetés útján keres új munkatársakat a cég, s a kirúgott állandók helyére gyakran ukrán „idegenlégiósok” állnak be.

Éppen azok helyére, akiket az elbocsátottak mit sem sejtve betanítottak. Nem tudni, mikor, kit fognak elküldeni, a régi dolgozók feje felett állandóan ott lebeg a pallos. Ilyen légkörben különösen balesetveszélyes dolgozni – véli az elnök, aki szerint elképzelhető, hogy ennek következtében történt a közelmúltban egy súlyos csonkolásos, a napokban pedig egy másik súlyos baleset: egy dolgozó leesett az udvarra egy 10 méter magas csarnok tetejéről. Radics szerint a Continental makói gyárában már eddig is túl sok volt a munkahelyi baleset – a szakszervezet ezt jelentette is az anyacég képviselőjének –, s félő, hogy a bizonytalanság okozta feszült légkörben tovább folytatódik a szomorú tendencia.